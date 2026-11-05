Nintendo apuesta a Zelda y GTA VI para liderar la temporada navideña

Nintendo busca impulsar las ventas de Switch 2 con el remake de Zelda mientras compite contra el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI en Navidad.

Nintendo se prepara para una batalla crucial durante la temporada navideña, centrando sus esfuerzos en el lanzamiento del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Este movimiento estratégico tiene como objetivo contrarrestar la fuerte competencia que representa el próximo título Grand Theft Auto VI de Rockstar Games. La empresa japonesa busca consolidar su posición en el mercado de consolas portátiles mediante esta oferta exclusiva.

Confianza en la estrategia de franquicias clásicas

El sketch emitido por Saturday Night Live el 3 de octubre de 2026 destacó las diferencias entre los universos de ambos juegos. El personaje Link, interpretado por Mikey Day, representaba la tradición de Hyrule, mientras que Jason, encarnado por Marcello Hernández, mostraba el caos urbano de Los Santos. Esta comparación humorística subraya la audacia de Nintendo al enfrentar directamente a uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

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Nintendo mantiene una confianza histórica en su modelo de negocio basado en personajes emblemáticos renovados para nuevas generaciones. Esta táctica se ha extendido recientemente al cine, conciertos y parques temáticos, generando resultados financieros positivos. El gigante registró un aumento interanual del 52% en beneficio bruto durante el segundo trimestre, impulsado también por The Super Mario Galaxy Movie.

Desafíos de hardware y ventas de Switch 2

A pesar del éxito financiero parcial, las ventas de hardware de la Switch 2 disminuyeron un 34,4% interanual según los últimos informes. Este descenso se atribuye principalmente a que muchos jugadores adquirieron el sistema en junio de 2025, reduciendo la demanda inmediata. Joost van Dreunen, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, señala que Nintendo debe salir fortalecida de esta temporada crítica.

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La consola alcanzó aproximadamente 24 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento, pero necesita incentivos constantes para actualizar a usuarios de la primera generación. La competencia de juegos gratuitos como Roblox y el aumento de precios de memorias complican el panorama. Sin embargo, el catálogo exclusivo sigue siendo el pilar fundamental para mantener el interés del consumidor.

Impacto real del remake de Zelda en el mercado

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, originalmente lanzado en 1998 para Nintendo 64, es considerado uno de los mejores juegos jamás creados por Mat Piscatella de Circana. Se espera que la mayoría de los propietarios de una Switch 2 adquieran esta nueva versión para completar su experiencia. El juego no es un simple reinicio, sino una actualización profunda de controles, gráficos y diálogos.

Nintendo conecta la historia clásica con la jugabilidad moderna introducida en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Además, lanzó una edición limitada por el 40.º aniversario de la consola inspirada en Zelda, actualmente agotada. Para el próximo año están previstos un concierto orquestal y una película de acción real, ampliando el ecosistema de la franquicia.