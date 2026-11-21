Cinco menores de Ceuta presionarán el botón para activar 14 millones de bombillas LED en Madrid. El evento nocturno en la plaza de Cibeles incluye música y drones para celebrar la Navidad.

Cinco niños originarios de Ceuta serán los protagonistas absolutos este sábado al presionar el botón que enciende las luces navideñas en Madrid. Este acto simbólico dará inicio oficial a la campaña de iluminación que contempla más de 14 millones de bombillas de tecnología LED distribuidas por toda la capital española. La ceremonia se celebra en la emblemática plaza de Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento, marcando el punto de partida de las festividades invernales.

Ceremonia de encendido en la plaza de Cibeles

La ciudad de Madrid celebra esta fecha con un espectáculo multimediático que combina luces, música y proyecciones aéreas con drones. El evento está programado para comenzar a las 19.00 horas, sirviendo como gran detonante visual para la temporada. Los menores seleccionados tienen la responsabilidad directa de activar el sistema que iluminará las principales vías y plazas de la ciudad durante los próximos meses.

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Detalle de 14 millones de bombillas LED

La infraestructura luminosa que pondrán en marcha los pequeños ceutíes es de una magnitud considerable para las dimensiones urbanas. Madrid cuenta con este año con más de 14 millones de unidades de iluminación de bajo consumo repartidas estratégicamente. Esta red abarca desde la emblemática Puerta del Sol hasta zonas más alejadas, creando un manto visual uniforme en toda la metrópoli.

La participación de Pastora Soler en el acto

La artista Pastora Soler actuará como maestra de ceremonias principal para dirigir el flujo del programa cultural. Su presencia está destinada a aportar ritmo y contenido musical al escenario de la plaza de Cibeles. Este formato ha consolidado el encendido de luces como una cita obligatoria en la agenda anual de los madrileños y turistas.

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Iniciativa social del alcalde José Luis Martínez-Almeida

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, justifica la elección de estos cinco niños de Ceuta como un homenaje social específico. El objetivo es reconocer a aquellos menores que quizás no han experimentado los mejores momentos en los últimos meses. El mandatario afirmó previamente que desea que disfruten de estas festividades como un gesto de compensación y cariño.

Mapa de atracciones navideñas en Madrid

La iluminación es solo una parte de un calendario cultural más amplio que incluye diversas instalaciones artísticas. El mapa navideño destaca por la presencia de ángeles en la calle Velázquez y un belén en la plaza de Alcalá. La Plaza de Colón acogerá un gran abeto central mientras que el Conde Duque se transformará con una proyección de aurora boreal.