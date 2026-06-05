Niño palestino muerto por disparos israelíes en Hebrón; sus padres heridos

Un niño palestino de tres años murió y sus padres resultaron heridos al recibir disparos de soldados israelíes en Tel Rumeida, Hebrón. El ejército israelí reconoció que los civiles no representaban una amenaza. En 2026, al menos 27 palestinos han muerto en Cisjordania por fuego israelí.

Un trágico incidente ocurrió en la ciudad de Hebrón , en la Cisjordania ocupada, cuando soldados israelíes abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a una familia palestina.

Según informó el Ministerio de Sanidad palestino, el ataque resultó en la muerte de Sam Fahd Abu Haikal, un niño de tres años, y causó heridas a sus padres. La madre sufrió una herida en la mandíbula, mientras que el padre, Fahd Abdul Aziz Abu Haikal, profesor de la Universidad de Belén, resultó herido en una mano. Los hechos ocurrieron en el barrio de Tel Rumeida, una zona conocida por la presencia de colonos israelíes y frecuentes tensiones.

El ejército israelí emitió un comunicado en el que reconoció que los soldados estaban llevando a cabo una operación en la zona cuando detectaron un vehículo que aceleraba hacia ellos. Según una investigación preliminar, se determinó que los ocupantes del vehículo no representaban una amenaza. El ejército expresó su profundo pesar por cualquier daño causado y anunció que el suceso está bajo investigación, cuyas conclusiones se presentarán a las autoridades competentes para su revisión.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado la respuesta israelí, señalando que el uso de la fuerza letal contra civiles es desproporcionado y viola el derecho internacional. Este incidente se suma a una escalada de violencia en Cisjordania durante 2026. Según datos de la ONG israelí B'Tselem, hasta el 22 de abril de 2026, al menos 27 palestinos han muerto por fuego israelí en el territorio ocupado, incluidos seis menores.

La comunidad internacional ha instado a ambas partes a ejercer moderación, pero los ataques continúan. La muerte del pequeño Sam Fahd Abu Haikal ha generado condenas en todo el mundo palestino y llamados a una investigación independiente. La situación en Hebrón es particularmente tensa debido a la presencia de colonos israelíes y la división de la ciudad en áreas controladas por Israel y la Autoridad Palestina.

El barrio de Tel Rumeida es un punto crítico, donde los residentes palestinos enfrentan restricciones de movimiento y violencia recurrente. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado abusos por parte de las fuerzas israelíes y colonos. La muerte de este niño es un recordatorio de la vulnerabilidad de los civiles en el conflicto. El padre, Fahd Abdul Aziz Abu Haikal, es un académico respetado en la Universidad de Belén.

Su testimonio, recogido por la agencia Wafa, describe el horror del ataque: viajaban tranquilamente cuando de repente recibieron disparos sin previo aviso. La madre, aún en estado de shock, fue trasladada a un hospital local. La familia reside en Belén, pero se encontraba de visita en Hebrón. Este caso ha reavivado el debate sobre la protección de los civiles en zonas de conflicto.

En el contexto más amplio, 2026 ha sido un año particularmente mortífero para los palestinos en Cisjordania. Las estadísticas de B'Tselem indican un aumento de las muertes en comparación con años anteriores. Las operaciones militares israelíes, incluidas incursiones en campos de refugiados y ciudades, han resultado en bajas civiles. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido el fin de la violencia y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

La respuesta internacional ha sido mixta. Mientras que algunos países han condenado el ataque, otros han instado a esperar los resultados de la investigación israelí.

Sin embargo, para la familia Abu Haikal, la justicia parece lejana. El entierro del pequeño Sam se llevó a cabo en Belén, con la presencia de cientos de dolientes que exigieron el fin de la ocupación. Este trágico suceso subraya la necesidad de una solución pacífica y el respeto por la vida de los civiles. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la situación en Cisjordania.

La violencia continúa, y cada víctima civil es un recordatorio de la urgencia de encontrar una salida negociada al conflicto





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