El economista Santiago Niño Becerra asegura que la única solución para la crisis de vivienda en España es el alquiler social asequible con un periodo de protección de 99 años.

El economista Santiago Niño Becerra ha establecido una postura definitiva sobre la crisis de acceso a la vivienda en España durante su intervención en la Cadena SER. Para el experto, la única vía capaz de resolver la actual saturación del mercado inmobiliario es la implementación inmediata de vivienda social en alquiler. Esta medida debe ir acompañada de un periodo de protección inamovible de 99 años, un plazo diseñado para garantizar la estabilidad del inquilino a largo plazo.

La receta de Niño Becerra para el mercado

La propuesta del analista económico se centra en detener la sangría financiera que sufre actualmente el sector de la vivienda. Niño Becerra recalca que la asequibilidad y la protección son los dos pilares fundamentales que deben sustentarse mutuamente. El experto sostiene que estas condiciones son indispensables para comenzar a estabilizar un mercado que se encuentra en un estado de colapso estructural severo.

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Según indica el economista, la gravedad de la situación hace irrelevante el origen institucional de la solución. Niño Becerra afirma que no le importa si la medida se consome mediante una compra por parte del Estado a particulares o mediante la gestión directa por parte de los ayuntamientos. Para él, lo crucial es el fin de garantizar el acceso a la vivienda digna.

El legado de 6,5 millones de viviendas protegidas

El análisis de Niño Becerra cuestiona la gestión histórica del parque público español. Reconoce que en las últimas décadas se ha construido una cantidad masiva de vivienda de protección oficial. El experto cifra esta construcción en aproximadamente 6,5 millones de viviendas desde la década de los años 50. Sin embargo, señala que el mercado ha perdido su función social fundamental.

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Esta pérdida de función social ha provocado que el sector público se haya arruinado y haya creado un foso profundo para la sociedad actual. El experto advierte que la mala gestión de este parque ha sido un factor determinante en la situación límite actual. Por ello, no basta con la maquinaria constructiva, sino que es vital el uso correcto del mismo a partir de ahora.

La subjetividad del concepto de asequibilidad

Niño Becerra abre un debate complejo sobre los criterios de gestión de las soluciones habitacionales. Destaca que el concepto de asequibilidad es absolutamente subjetivo, pero añade que este debe poder definirse con precisión matemática. Sugiere que se puede establecer un umbral concreto, citando el 1,2% del salario mínimo o el 45% de la renta media como referencia.

Al entrar en estas dinámicas numéricas, el experto señala que se produce una derivación hacia procesos complejos y raros. La definición exacta de estos porcentajes es clave para determinar quién puede acceder a este nuevo sistema de alquiler social. Sin una definición clara, el sistema pierde su capacidad de protección efectiva frente a la especulación.

Impacto en las elecciones generales del 29N

El problema de la vivienda juega un papel central en el tablero electoral español. Este asunto fue uno de los grandes impulsores de la disolución de las Cortes Generales y del adelanto electoral. Aunque la derogación de los decretos y la acampada de Sol no fueron el único detonante, la falta de apoyos del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y el no de Junts sí aceleró la convocatoria.

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La situación de la vivienda marcará poderosamente lo que suceda en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Los españoles tendrán muy en cuenta este asunto a la hora de ejercer su derecho al voto. Los expertos coinciden en que el 2027 se augura complicado tanto en lo inmobiliario como en lo económico, sea cual sea la fuerza ganadora.

Las soluciones tardarán en dar sus frutos debido a la complejidad estructural del problema. En la carpeta de vivienda, los parches a las heridas del sistema y del mercado no están del todo claras. El modelo propuesto por Niño Becerra intenta ser una respuesta directa a esta incertidumbre, buscando un equilibrio entre la intervención estatal y la protección real del ciudadano.