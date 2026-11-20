Rockstar confirma la vuelta de Niko Bellic en el desenlace de GTA 6, donde interpreta a The Hitman con la voz original de Michael Hollick, conectando historias del universo.

La campaña de Grand Theft Auto VI, estrenada el 19 de noviembre de 2026, cierra su narrativa principal con una sorpresa significativa para la comunidad de jugadores. Rockstar Games ha incluido un inesperado cameo del protagonista de Grand Theft Auto IV, Niko Bellic, durante los eventos finales del título. Esta reaparición se ha vuelto viral tras filtrarse clips de las cinemáticas en plataformas de video, revelando la presencia del personaje en la recta final de la historia.

El papel de Niko Bellic en la trama

En los momentos conclusivos del videojuego, los protagonistas Jason y Lucía colaboran con el magnate naviero Giorgio. Este personaje está vinculado a cárteles y grupos criminales de Europa del Este para transportar cocaína a través del mar. Tras una incautación realizada por la Guardia Costera y un posterior plan para recuperar el cargamento, un alto mando de una familia criminal balcánica aparece para eliminar a Giorgio, revelándose como Niko Bellic.

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Según los clips difundidos por los jugadores, la versión de Niko Bellic en Grand Theft Auto VI es notablemente diferente a la de su aparición original. El personaje luce cabello gris y canas, reflejando el paso del tiempo desde los eventos de su entrega anterior. Aparece en dos cinemáticas clave: primero para intimidar a Giorgio y posteriormente para recuperar el cargamento después de concretado el golpe.

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Confusión inicial y verificación

La aparición ha generado conmoción entre los seguidores de la saga, dado que el paradero de Niko Bellic había permanecido sin novedades desde el desenlace de Grand Theft Auto IV. Muchos usuarios dudaron inicialmente de la autenticidad de los clips hasta comprobar su presencia directa dentro del juego. Este momento incluye también un guiño directo a Grand Theft Auto IV cuando Giorgio exclama una frase vinculada al inicio de aquella entrega antes de que entre en escena Niko Bellic.

Créditos y conexión narrativa

En los créditos publicados en línea por Rockstar Games, el personaje figura acreditado simplemente como The Hitman, sin mencionar su nombre completo. No obstante, la voz es interpretada nuevamente por Michael Hollick, el intérprete original, lo que confirma la intención de la desarrolladora de mantener la continuidad del universo narrativo. Se anticipa una entrevista con el jefe de producción de Rockstar, Rob Nelson, sobre cómo se gestó esta aparición.