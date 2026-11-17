Nike presenta las Vaporfly 5, zapatillas de running con placa de carbono y espuma ZoomX, diseñadas para maximizar la velocidad y el rendimiento en carreras de alta exigencia.

La marca deportiva Nike ha anunciado el desarrollo de las Nike Vaporfly 5, un nuevo modelo de calzado de alto rendimiento diseñado específicamente para revolucionar la experiencia de los corredores competitivos. Estas zapatillas integran una placa de carbono rediseñada y espuma de alta tecnología para ayudar a los atletas a mantener ritmos exigentes y batir sus marcas personales en distancias que van desde los cinco kilómetros hasta la media maratón.

Arquitectura Tecnológica de las Vaporfly 5

Las Nike Vaporfly 5 representan una renovación completa de la arquitectura interna y externa del modelo anterior. El rediseño de la placa de carbono incluye una ondulación en la zona del mediopié que genera un efecto muelle bajo el arco plantar. Esta característica, combinada con una base más ancha para aportar estabilidad y una punta alargada para favorecer un despegue más propulsivo, busca crear ese instante mágico en carrera donde el corredor se siente con ligereza y velocidad.

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La parte superior emplea una malla técnica totalmente integrada y sin costuras que envuelve el pie como un calcetín. Se complementa con una lengüeta minimalista y una plantilla moldeada de ZoomX para asegurar la sujeción a ritmos altísimos. La suela exterior cuenta con una fina capa de goma GOATEK con tracción específica en el antepié, garantizando un agarre perfecto en el momento de máxima velocidad mientras recorta peso al eliminar materiales innecesarios.

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Rol de Mohammed Ahmed en el Desarrollo

El propio Mohammed Ahmed, medallista de plata olímpico en los 5.000 metros, ya ha puesto a prueba las Nike Vaporfly 5 en su fase de prototipo. Ahmed destaca que, a pesar de la gran reactividad gracias a la placa de carbono, las zapatillas trabajan en perfecta armonía para compensar el aumento de amortiguación bajo los pies con una importante reducción de peso en zonas estratégicas. Su testimonio valida la efectividad del diseño en entornos de competición de elite.

Lanzamiento al Mercado y Disponibilidad

Aunque las zapatillas se encuentran actualmente en su emocionante fase de prototipo y ya lucen un diseño inconfundible y llamativo que delata su carácter competitivo, el modelo definitivo de las Vaporfly 5 llegará al mercado próximamente. Nike busca con este lanzamiento seguir revolucionando el rendimiento deportivo, ofreciendo a los corredores una herramienta tecnológica capaz de llevar la velocidad un paso más allá.