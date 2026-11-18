Nike lanza la Pegasus 42 y Vomero 26 integrando la tecnología ReactX y ZoomX. Descubre las diferencias clave entre estas zapatillas de running optimizadas para máximo rendimiento y confort.

Nike ha introducido recientemente en el mercado de calzado deportivo sus modelos Pegasus 42 y Vomero 26, los cuales incorporan la innovadora espuma ReactX diseñada para mejorar la eficiencia energética en cada zancada. Estas novedades se suman a la consolidada línea Vaporfly 4, creando un ecosistema de productos que abarca desde el entrenamiento diario hasta la competición de alto nivel para atletas y entusiastas del running.

La Innovación ReactX en Pegasus 42 y Vomero 26

La amortiguación reactiva de las Pegasus 42 ofrece una pisada enérgica y dinámica para las sesiones diarias de running en asfalto, garantizando estabilidad y respuesta inmediata. Los usuarios sentirán la potencia en cada zancada gracias a la sensación de propulsión proporcionada por la unidad Air Zoom curvada de longitud completa y la mediasuela de espuma ReactX. Este diseño optimizado permite que la energía se transfiera de manera uniforme desde el talón hasta la puntera.

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Por otro lado, las Vomero cuentan con la máxima amortiguación para ofrecer una pisada cómoda en las sesiones de running diarias, priorizando la suavidad sin sacrificar la durabilidad. La espuma ZoomX ligera está apilada sobre la espuma ReactX reactiva en la mediasuela, aportando la máxima suavidad y amortiguación requerida para largas distancias. Esta combinación de materiales busca equilibrar el confort extremo con un retorno de energía eficiente.

Vaporfly 4: Rendimiento y Ligereza en Competición

Las Vaporfly 4 son una máquina implacable diseñada para sumar kilómetros en entornos de competición, donde cada gramo cuenta para mejorar el tiempo final. Han reducido el peso de la mediasuela, la suela exterior y la parte superior de las Vaporfly 3 sin sacrificar el rendimiento estructural o la protección del pie. El resultado son unas zapatillas de competición completas con más ligereza y propulsión que te dan confianza para correr desde una milla a una maratón.

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La tecnología integrada va del talón a la punta y ofrece más retorno de energía que antes gracias a una pequeña reducción de la mediasuela para mayor sensación de rebote. La placa completa de fibra de carbono cuenta con un ángulo más alto que el de las Vaporfly 3, lo que modifica la dinámica de la pisada. Esta configuración se combina con un menor drop para darte esa sensación de propulsión el día de la carrera, optimizando la transición del pie.

Detalles Técnicos y Diferenciación de Modelos

El ajuste mejorado de la Pegasus 42 ofrece más espacio en el antepié y en la puntera, proporcionando la holgura necesaria para la hinchazón natural del pie durante el esfuerzo prolongado. La unidad Air Zoom curvada de longitud completa está diseñada para ofrecer sensación de propulsión y el mayor retorno de energía de Nike desde el talón hasta la puntera en este modelo específico.

En el caso de las Vomero, el patrón de tracción rediseñado ofrece una transición suave del talón a la puntera, facilitando un flujo de movimiento natural. La construcción utiliza espuma ZoomX apilada sobre una espuma ReactX un 13 % más reactiva que la tecnología React anterior para ofrecer una pisada cómoda. Este porcentaje específico marca una mejora cuantificable en la eficiencia de la energía devuelta al corredor.

Contexto Deportivo y Gestión de Datos en Asturias

En el ámbito del cicloturismo y el senderismo en Asturias, se destacan las 8 subidas en bici que no te puedes perder por el parque natural de Fuentes del Narcea. Esta ruta ofrece un escenario natural excepcional para la práctica deportiva al aire libre, complementando la actividad de running con opciones de montaña y senderismo en la región.

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