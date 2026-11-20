Nike renueva su gama trail con tecnología ReactX y placas de carbono. Conoce las características y ventajas de los nuevos Pegasus Trail, Ultrafly y Wildhorse 10.

Nike ha presentado una renovada línea de calzado especializado para el trail running, incorporando materiales y tecnologías de vanguardia para mejorar el rendimiento en terrenos difíciles. Esta nueva colección está diseñada para ofrecer una combinación única de estabilidad, retorno de energía y protección, adaptándose a las exigencias de los corredores que buscan superar sus límites en la montaña. La apuesta de la marca se centra en tres modelos principales que representan diferentes filosofías de diseño y prestaciones técnicas.

Características de la nueva generación Pegasus Trail

Las Nike Pegasus Trail representan la evolución natural del modelo clásico de asfalto, pero con las capacidades necesarias para enfrentarse a los senderos más exigentes. Este modelo incorpora una mayor cantidad de espuma ReactX en comparación con versiones anteriores, lo que garantiza un retorno de energía superior y una sensación de respuesta inmediata en cada zancada. La estructura general cuenta con una suela más elevada, lo que aporta una estabilidad extra indispensable para navegar por superficies irregulares sin perder el control.

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Uno de los aspectos destacados de este diseño es la ampliación del espacio en la puntera y el antepié. Esta modificación permite que los dedos de los corredores tengan más libertad de movimiento, reduciendo la fatiga y la sensación de compresión durante kilómetros de recorrido. Este mayor ancho no solo mejora la comodidad, sino que también incrementa la estabilidad en terrenos técnicos, donde el equilibrio es fundamental para evitar caídas y lesiones.

La tracción en condiciones húmedas es otro punto fuerte de las Pegasus Trail, gracias a la goma All Terrain Compound (ATC) de Nike. Esta nueva generación de la compound ofrece una adherencia significativamente mayor que las versiones anteriores, permitiendo a los atletas adentrarse en senderos mojados y superficies resbaladizas con total confianza. La combinación de estos elementos hace que el modelo sea ideal para quienes buscan versatilidad entre el asfalto y la montaña.

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Innovaciones en los modelos Ultrafly y Wildhorse 10

Los Nike Ultrafly Trail renuevan los elementos más populares del modelo original, incorporando una espuma ZoomX elástica que es notablemente más reactiva. Esta innovación, junto con una placa de carbono completa, está diseñada para suavizar la pisada y mejorar la eficiencia energética. La placa de fibra de carbono de longitud completa, aunque más flexible que en la versión anterior, proporciona un control excepcional en senderos técnicos, permitiendo una transición fluida entre la propulsión y la absorción de impacto.

La mediasuela de espuma ZoomX de este modelo ofrece el mayor retorno de energía disponible en la gama trail de Nike, manteniendo una sensación de estabilidad robusta. El diseño incluye una suela exterior ligera que no solo reduce el peso total de la zapatilla, sino que también mantiene un agarre óptimo a medida que se acumulan kilómetros de desgaste. Además, la parte superior está diseñada específicamente para drenar el agua rápidamente, evitando la acumulación de peso y humedad en arroyos o charcos, lo que garantiza una experiencia de carrera fresca y segura.

Por su parte, los Nike Wildhorse 10 se presentan como una opción robusta para rutas exigentes. Estos modelos incorporan una nueva espuma ReactX que es un 13 % más reactiva que la tecnología React anterior, ofreciendo un equilibrio perfecto entre ligereza y potencia. El patrón de tracción específico para trail se combina con una parte superior ligera y duradera, permitiendo a los corredores atravesar terrenos difíciles con seguridad y agilidad. El diseño de perfil bajo y suela firme facilita movimientos rápidos y precisos en superficies técnicas.

Tecnología Vibram y rendimiento en terrenos complejos

El modelo Kiger destaca por su suela exterior exclusiva fabricada con material Vibram Megagrip. Este compuesto ofrece una tracción estratégica en las zonas de mayor desgaste, lo que no solo mejora el agarre, sino que también contribuye a reducir el peso total de la zapatilla. El patrón de tacos variado con un espacio amplio entre ellos está diseñado para evitar la acumulación de barro y lodo, garantizando una limpieza automática de la suela durante el recorrido.

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La mediasuela de espuma Cushlon 3.0 en el modelo Kiger proporciona una amortiguación eficaz y una sujeción firme en la planta del pie, complementando la estabilidad que ofrece la suela Vibram. Este diseño de perfil bajo es ideal para corredores que prefieren una sensación más cercana al terreno, sin sacrificar la protección necesaria para las piedras y raíces presentes en los senderos de montaña. La combinación de estas tecnologías asegura un rendimiento óptimo en diversas condiciones ambientales.

Impacto en la experiencia del corredor de trail

La introducción de estas nuevas tecnologías representa un avance significativo en la comodidad y el rendimiento de los corredores de trail running. La integración de espumas como ReactX y ZoomX, junto con el uso de placas de carbono y gomas especializadas, permite a los atletas explorar paisajes espectaculares con mayor confianza y eficacia. Cada modelo ha sido cuidadosamente diseñado para abordar desafíos específicos, desde la tracción en superficies húmedas hasta la estabilidad en pendientes pronunciadas.

Estas innovaciones no solo benefician a los corredores profesionales, sino que también son accesibles para entusiastas del deporte que buscan mejorar su experiencia en la montaña. La atención al detalle en el diseño, desde la ampliación del espacio para los dedos hasta la capacidad de drenaje de la parte superior, demuestra un compromiso profundo con el bienestar del usuario. Con estas nuevas incorporaciones, Nike consolida su posición como líder en la innovación de calzado para actividades outdoor.