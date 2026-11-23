Nike se convierte en el nuevo proveedor oficial de la Fórmula 1 desde 2027, reemplazando a Puma en una alianza estratégica anunciada en Las Vegas.

Nike firmará un acuerdo estratégico definitivo con la máxima categoría del automovilismo para vestir a su personal técnico y operativo a partir de 2027. La multinacional estadounidense reemplaza a Puma en el rol de proveedor oficial de ropa y uniformes tras una alianza anunciada durante el Gran Premio de Las Vegas. Este cambio marca una nueva era en la imagen corporativa del campeonato mundial de motor.

Nike Reemplaza a Puma como Proveedor Oficial

La decisión oficial sitúa a Nike como el nuevo referente de la indumentaria oficial del campeonato mundial de Fórmula 1. El acuerdo implica la transición completa de los uniformes del personal de la competición, un mandato que hasta ahora cumplía Puma. La entrada de Nike representa la consolidación de uno de los gigantes mundiales de la moda en el ecosistema del deporte motor. La firma de Estados Unidos asumirá la responsabilidad de diseñar y suministrar las prendas para todos los eventos del calendario mundial.

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Detalles del Contrato y Cifras Confidenciales

Aunque la colaboración tendrá carácter plurianual, ninguna de las partes ha revelado la duración exacta del contrato ni las fechas de finalización. Las condiciones económicas de la operación permanecen bajo un estricto secreto comercial. No existe ninguna valoración oficial sobre las cantidades que la multinacional pagará por estos derechos de patrocinio y suministro. Los ejecutivos de Fórmula 1 y Nike han optado por no desvelar los montos financieros involucrados en esta negociación.

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Alianza Estratégica Más Allá de los Uniformes

La colaboración entre Nike y la Fórmula 1 abarca mucho más que la fabricación básica de ropa para el personal. La marca desarrollará colecciones exclusivas de calzado, accesorios y prendas inspiradas directamente en la estética del campeonato. Este esfuerzo creativo busca integrar la cultura del automovilismo con la identidad visual de la marca deportiva. La alianza extiende su alcance también a la F1 Academy, donde Nike actuará como socio oficial de ropa deportiva.

Impulso Tecnológico para Pilotos y F1 Academy

En el ámbito de la F1 Academy, Nike trabajará activamente en el desarrollo de productos técnicos específicos para las pilotos. Este enfoque garantiza que las atletas cuenten con equipamiento de alto rendimiento adaptado a sus necesidades. La firma ha inaugurado esta asociación con una colección limitada disponible durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas. Esta presentación simultánea sirvió como el lanzamiento formal de la nueva era de colaboración entre ambas entidades.