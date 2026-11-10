Nike Air Griffey Max 1 'Seattle's Finest' llega el 19 de marzo de 2027 por $180 USD

Nike lanzará las Air Griffey Max 1 'Seattle's Finest' el 19 de marzo de 2027, con colores inspirados en los Seattle SuperSonics y un precio de $180 USD.

Nike confirmó el lanzamiento de las Nike Air Griffey Max 1 ' Seattle's Finest', una nueva edición especial del modelo que la marca dedica al exjardinero Ken Griffey Jr. El par estará disponible a partir del 19 de marzo de 2027, según el calendario oficial de lanzamientos compartido por la compañía del Swoosh.

La edición llega para la temporada de primavera y se produce tras el trigésimo aniversario del modelo original. Aunque Griffey se retiró de las Grandes Ligas hace más de 15 años, la alianza creativa entre el beisbolista y Nike sigue activa, y esta versión rinde homenaje directo a su vínculo con la ciudad de Seattle.

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Diseño y colores inspirados en Seattle

La nueva Air Griffey Max 1 parte de la silueta clásica del modelo y la combina con una identidad visual propia. Su estructura principal es de color blanco, con acentos en Fan Green (verde), University Gold (dorado) y Sport Red (rojo).

Esa paleta evoca de forma directa los uniformes históricos de los Seattle SuperSonics, el equipo de la NBA que representó a la ciudad. Los colores funcionan como un guiño visual a la franquicia del estado de Washington, donde Griffey tuvo sus años más destacados.

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Las plantillas interiores incluyen la inscripción 'Seattle's Finest'. Según la información difundida, este detalle está pensado como elemento distintivo para los coleccionistas, y completa el homenaje al legado deportivo que dejó Griffey en la ciudad.

Fecha, precio y puntos de venta

Las Nike Air Griffey Max 1 'Seattle's Finest' se venderán desde el 19 de marzo de 2027 con un precio de venta recomendado de $180 USD. La información oficial indica que el lanzamiento se programó como una fecha de alcance global.

El modelo se comercializará en tallaje para hombres. Los compradores podrán adquirirlo en tiendas selectas de Nike Sportswear y también en la plataforma digital oficial Nike.com.

Nike espera una alta demanda por parte de los entusiastas de la cultura sneaker. Según la marca, el interés se explica por el arrastre de popularidad que mantienen las versiones retro de la línea Griffey.

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Impacto para coleccionistas y próximos pasos

Para los aficionados al calzado de colección, la combinación de fecha, precio y detalles interiores define el atractivo de este lanzamiento. El par tiene un precio sugerido de $180 USD, sin variantes de tallaje femenino indicadas en la información oficial.

El siguiente paso para los interesados es seguir el calendario de Nike Sportswear y la tienda Nike.com, donde se confirmarán las condiciones de compra el día del lanzamiento. Las tiendas selectas participantes también serán el punto de acceso físico para quienes prefieran comprar en persona.