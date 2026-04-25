Nijinsky, Lifar y el sueño de ser bailarín

Una reflexión personal sobre la danza clásica, la figura de Nijinsky y la relectura de un libro clave en la formación del autor, a raíz de ver el espectáculo 'Nijinsky' de John Neumeier.

La fascinación por la danza clásica , un sueño juvenil no realizado, resurge al ver el espectáculo ' Nijinsky ' de John Neumeier en el Liceo . Esto lleva a una relectura del libro 'La danza' de Serge Lifar , obra que inicialmente despertó el interés por el ballet.

El autor reflexiona sobre sus aspiraciones fallidas de ser bailarín, recordando clases de barra y un encuentro con Lindsay Kemp, quien enfatizó la importancia de bailar con los ojos. La figura de Nijinsky, descubierta a través de Lifar, emerge como el verdadero 'dios de la danza', a pesar de la actitud algo desdeñosa del autor hacia él. Se explora la vida y obra de Nijinsky, desde sus prodigiosos saltos hasta sus controvertidas inclinaciones sexuales y su eventual locura.

El artículo describe la impactante última actuación de Nijinsky en el hotel Suvretta House de Saint-Moritz en 1919, un evento que Neumeier recrea en su espectáculo, mostrando la 'agonía de la creación'. La actuación, marcada por la inestabilidad mental de Nijinsky, culminó en una representación visceral de la guerra y el sufrimiento. Se menciona la biografía de Nijinsky escrita por Lucy Moore, dedicada al autor por Mijaíl Baryshnikov.

El texto también revela aspectos menos idealizados de figuras veneradas como Lifar, quien tuvo disputas personales y controversias políticas. La danza se presenta como un mundo de belleza, pasión y también de sombras, donde la perfección artística coexiste con la fragilidad humana y las complejidades morales.

La memoria del ballet y sus maestros, desde Rouba e Irene hasta Lifar y Nijinsky, se entrelazan con las reflexiones personales del autor sobre el paso del tiempo y la imposibilidad de alcanzar ciertos sueños. La experiencia de ver 'Nijinsky' y releer 'La danza' se convierte en un viaje introspectivo que evoca recuerdos, cuestiona ídolos y reafirma la perdurable fascinación por el arte de la danza.

La evocación de los movimientos y la técnica del ballet, como los 'grand jetés' y los 'tours en l’air', se combina con la exploración de la psicología y la vida personal de Nijinsky, creando un retrato complejo y conmovedor de un genio atormentado. La reflexión final se centra en la naturaleza efímera de la creación artística y la inevitable decadencia física, contrastando la idealización de la danza con la realidad de la condición humana





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