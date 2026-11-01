Niebla mental: causas, síntomas y cómo cuidar la salud cognitiva según Yanin Santoya

Descubre qué es la niebla mental, sus síntomas y causas. La neuropsicóloga Yanin Santoya ofrece claves para mejorar la salud cognitiva y saber cuándo buscar ayuda profesional.

La neuropsicóloga Yanin Santoya explica las claves para entender la niebla mental y mejorar la salud cognitiva. Este fenómeno afecta la memoria y la concentración, generando confusión diaria.

Entendiendo la niebla mental y sus síntomas

Experimentar momentos donde la palabra se queda a mitad de la frase o leer un párrafo varias veces sin asimilarlo son señales comunes. Entrar en una habitación y olvidar el motivo por el que se fue también forma parte de estas vivencias. Esta sensación de esfuerzo excesivo en conversaciones rutinarias define lo que conocemos como niebla mental.

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El término refleja una mente que parece nublada, dificultando la claridad. Abarca problemas en la memoria, la concentración y la capacidad de pensamiento. No es un diagnóstico médico oficial, sino una descripción de síntomas que impactan la velocidad de procesamiento y el funcionamiento diario.

Causas y escenarios que generan este estado

La niebla mental no debe confundirse con la falta de atención puntual o el declive cognitivo irreversible. Suele manifestarse en episodios breves, aunque a veces persiste más tiempo. Esto provoca un bloqueo que impide evaluar con claridad el entorno inmediato.

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Existe una disparidad diagnóstica notable, pues lo que percibe el paciente no siempre coincide con las pruebas neuropsicológicas. Un resultado normal no invalida la dificultad experimentada, ni una queja intensa demuestra automáticamente un funcionamiento cerebral anormal.

Los síntomas incluyen letargo, distracción, olvido y agotamiento mental. El pensamiento se vuelve lento y es difícil completar tareas simples. Estas dificultades cognitivas no son inevitables por el envejecimiento ni exclusivas de las personas mayores.

Distinguir envejecimiento normal de transiciones

El envejecimiento normal implica necesitar más tiempo para aprender o recuperar información. Los cambios leves iniciales son subjetivos, pero un descenso marcado no debe justificarse solo por la edad. Las transiciones de la mediana edad, como la perimenopausia, también causan fluctuaciones hormonales.

Estas alteraciones hormonales provocan dificultades cognitivas transitorias, como problemas en la memoria de repetición. Típicamente desaparecen tras esta etapa fisiológica, vinculándose a ella y no al paso de los años. La recuperación de enfermedades es otro escenario clave que la experta señala.

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Hábitos esenciales para la salud cognitiva

La niebla mental aparece en jóvenes, adolescentes y adultos. Es secuela común de la Covid en universitarios o resultado de tratamientos oncológicos. Factores cotidianos como el estrés, la multitarea digital, los trastornos del sueño o la depresión influyen significativamente en su aparición.

Optimizar los hábitos diarios a través de cuatro pilares es la recomendación central. El sueño es fundamental, ya que su falta dificulta la concentración. Mantener horarios regulares y reducir el uso de pantallas antes de dormir contribuye a una mente lúcida.

Una alimentación equilibrada juega un papel crucial en las funciones cognitivas. Cuidar estos aspectos ayuda a controlar la confusión mental y mejora la claridad del pensamiento a largo plazo.