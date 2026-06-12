Nicole Kidman revela sus hábitos saludables a los 58: meditación, oración y respiración consciente

La actriz comparte su rutina de bienestar que incluye prácticas como la meditación, la oración y la respiración consciente, respaldadas por la ciencia para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida.

A los 58 años, Nicole Kidman ha compartido en una entrevista reciente los hábitos que la ayudan a mantener el equilibrio físico y emocional. La actriz, conocida por su disciplina en el cuidado personal, reveló que su rutina de bienestar incluye meditación , oración y ejercicios de respiración consciente .

Estos elementos, según ella, son fundamentales para gestionar el estrés diario y preservar la calma interior. En sus propias palabras: medito, rezo y creo firmemente en los ejercicios de respiración. Esta declaración ha generado interés porque pone sobre la mesa prácticas que antes se consideraban alternativas y que hoy cuentan con respaldo científico. La respiración consciente, por ejemplo, se ha relacionado con la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la reparación del organismo.

La ciencia ha terminado validando muchas de las cosas que durante años se percibieron como prácticas alternativas, explica la psicóloga Andrea Klimowitz, consultada para este artículo. Según ella, meditar o practicar respiración consciente ya cuenta con evidencia científica vinculada a la reducción de la ansiedad y la mejora del sueño. En el caso de Kidman, la actriz también incorpora un hábito inesperado: pedir abrazos con intención.

Este gesto, que puede parecer sencillo, le ayuda a sentirse centrada y conectada con los demás. Además, la oración forma parte de su equilibrio emocional, más allá de las creencias religiosas. Klimowitz señala que las prácticas espirituales, los rituales o los momentos de introspección pueden aportar sentido, conexión y perspectiva, elementos psicológicamente muy valiosos. El bienestar emocional ya forma parte de las rutinas de autocuidado de muchas mujeres, especialmente después de los 50.

El estrés sostenido acaba dejando huella en el espejo: cansancio facial, mandíbula tensa y pérdida del brillo natural de la piel. La respiración consciente y la meditación ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, que se encarga de la recuperación, la calma y la reparación, añade Klimowitz. El cuerpo sale poco a poco del estado de alerta constante, lo que se traduce en mayor claridad mental, capacidad para gestionar emociones complejas y descanso de calidad.

La práctica no elimina los problemas, aunque transforma la forma en que el cuerpo responde a ellos. Para quienes creen que no tienen tiempo o no saben meditar, la experta propone un gesto de apenas unos minutos: observar la respiración al despertar, antes de mirar el móvil. Dedicar tres minutos a inhalar por la nariz y exhalar con calma, alargando la exhalación, envía una señal de seguridad al sistema nervioso y reduce la activación física del estrés.

La clave no es el tiempo invertido, sino la constancia. Este enfoque práctico ha popularizado la meditación y la respiración consciente entre figuras públicas como Kidman, convirtiendo algo íntimo en conversación general. Ahora, estos hábitos se perciben con menos escepticismo y más curiosidad, y forman parte de las conversaciones actuales sobre bienestar. En resumen, las rutinas de Nicole Kidman reflejan una tendencia creciente: priorizar el autocuidado emocional mediante prácticas accesibles y respaldadas por la ciencia.

La meditación, la oración y los ejercicios de respiración no solo ayudan a gestionar el estrés, sino que también mejoran la calidad de vida a cualquier edad. Como concluye Klimowitz, el valor de estos rituales va más allá de las creencias personales; ofrecen un espacio para la introspección y la conexión consigo mismo





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