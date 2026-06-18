El político del Partido Popular, Nicolás Redondo, ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y ha alertado sobre un riesgo para la democracia. Considera que la actuación de Sánchez es una verdadera piratería política. El Partido Popular ha pedido al PSOE que suspenda a Zapatero como militante, considerando que su imagen es muy grave. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido una rueda de prensa con las hormigas para responder a temas cotidianos y alejados de la política.

Nicolás Redondo ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez y ha alertado sobre un riesgo para la democracia. Considera que la actuación de Sánchez es una verdadera piratería política .

Redondo ha hecho estas declaraciones ante un tribunal de justicia. En un comunicado posterior, José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido confianza y ha afirmado que la verdad debe abrirse paso. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha mantenido su apoyo firme al expresidente, pero esta postura ha sido interpretada por el Partido Popular (PP) como una señal de que la cúpula del PSOE conocía las actividades supuestamente ilegales de Zapatero.

El PP ha pedido al PSOE que suspenda a Zapatero como militante, considerando que su imagen es muy grave. Miguel Ángel Tellado, secretario general del PP, ha explicado que los delitos que se le imputan a Zapatero apuntan directamente al Gobierno de Sánchez. Según Tellado, a Zapatero se le investiga por mediar en el rescate de una aerolínea que solo tenía un avión en España y se tramitó de una forma tan urgente como sospechosa.

El político del PP ha afirmado que las explicaciones de Zapatero ante el juez no han esclarecido las dudas sobre su figura ni han disipado las sospechas de los delitos que se le imputan. Tellado ha insinuado que hay una conexión directa entre Zapatero y el Partido Socialista, y que Zapatero está en un gran lío porque alguien le dio poder sobre un consejo de ministros.

El abogado de la acusación de 'Hazte Oír' a Zapatero ha recordado la huida del ex Primer Ministro Italiano, que murió en Túnez y no se le pudo juzgar. Javier María Pérez Roldán, que representa a una de las acusaciones particulares que se han personado contra Zapatero, ha defendido la imposición de medidas cautelares contundentes, ya que entiende que el riesgo de fuga de Zapatero es suficientemente elevado.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido una rueda de prensa con las hormigas para responder a temas cotidianos y alejados de la política. El abogado de la acusación de 'Hazte Oír' a Zapatero ha recordado que Sánchez está tan metido en el lío como Zapatero, y que la imagen de Zapatero entrando en la Audiencia Nacional es muy grave





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