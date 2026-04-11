Nicolás Martos y Dora Postigo: Un Amor Revelado con Apodos y Raíces Artísticas

La relación sentimental entre Nicolás Martos, nieto de Raphael, y Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, se consolida. Nicolás revela el cariñoso apodo 'duquesa' para Dora. La pareja comparte su vida en redes sociales y en eventos como el Festival de Cine de Málaga. Exploración de sus trayectorias artísticas individuales y familiares, destacando su conexión con el mundo del cine, la música y el arte.

Nicolás Martos y Dora Postigo mantienen una relación sentimental que ya lleva varios meses, un romance que han compartido abiertamente. El nieto de Raphael y la hija de Bimba Bosé han sido vistos juntos en diversas ocasiones, incluyendo el Benidorm Fest el pasado febrero, donde Dora Postigo participó junto a Marlon Collins.

Durante ese evento, la pareja no dudó en compartir fotos de sus momentos divertidos en la ciudad valenciana en sus respectivas cuentas de Instagram, consolidando así su relación ante el público. Ahora, Nicolás Martos ha revelado el entrañable apodo con el que se refiere a su novia: 'duquesa'. Esta no es la primera vez que Nicolás utiliza este apelativo cariñoso, lo que sugiere una costumbre arraigada en su relación. Antes de emprender un viaje a Biarritz para disfrutar de la Semana Santa, la pareja pasó unos días en Málaga con motivo del Festival de Cine de la ciudad andaluza. Aunque suelen compartir fotos de manera natural en sus redes sociales, como selfies en el ascensor o momentos cotidianos como desayunar churros, fue en el Festival donde posaron juntos por primera vez en un photocall. Lo hicieron durante la fiesta organizada por Vanity Fair el día de la clausura del festival, mostrando cierta timidez ante los medios presentes. \La confirmación de la relación entre la sobrina de Miguel Bosé y Nicolás llegó a mediados de febrero, marcando el inicio de este nuevo capítulo. Nicolás Martos, hijo mayor de la actriz Toni Acosta y Jacobo Martos, está vinculado a una destacada familia. Su padre, Jacobo, es el primogénito del reconocido cantante Raphael y la aristócrata Natalia Figueroa. Jacobo estudió en la Universidad de Miami y trabajó en la productora Globomedia y actualmente en Plano a Plano en el departamento de producción audiovisual. Jacobo y Toni Acosta se casaron en 2002 en Tenerife y tuvieron dos hijos, Nicolás y Julia, separándose en 2015. Nicolás, nacido en 2004, se trasladó a Barcelona en 2019 para estudiar Cinematografía y Producción de Cine en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Es conocido su amor por la pintura, exponiendo sus obras en redes sociales, incluyendo retratos de Dora Postigo. Además, ha incursionado en la poesía, compartiendo textos personales, y ha participado como actor en el cortometraje 'Baila la ciudad'. Actualmente, está trabajando en su primer cortometraje como director, mostrando así su versatilidad artística. \Dora Postigo, hija de la fallecida Bimba Bosé y del músico y productor musical Diego Postigo, es una artista multifacética. Su familia está profundamente arraigada en el mundo del arte, con figuras como Miguel Bosé, Lucía Dominguín, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. Comenzó a tocar el piano a los 5 años y a los 9 ya versionaba a artistas como Ella Fitzgerald. A los 15 años lanzó su primer single, 'Saving star', que acumuló millones de reproducciones en plataformas como Spotify. En sus propias palabras, 'La única persona que conoce lo más íntimo es mi padre y me gusta que así sea', reflejando su privacidad. En 2020, participó como artista invitada en Operación Triunfo para estrenar 'Ojos de serpiente', tema que compuso y cuyo videoclip fue dirigido por Paco León. Con el apoyo del director y actor sevillano, Dora debutó en la actuación con un papel protagonista en la película 'Rainbow'. En 2024, lanzó su primer álbum titulado 'A flor de piel', consolidando su carrera musical. Esta pareja, con raíces profundas en el mundo artístico, representa una unión de talento y creatividad, con Nicolás explorando la dirección cinematográfica y Dora consolidándose en la música y la actuación





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