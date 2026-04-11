Nicolás Martos y Dora Postigo: Un Amor Bajo los Reflectores

La relación sentimental entre Nicolás Martos y Dora Postigo se consolida, mostrando su amor abiertamente. Desde el Benidorm Fest hasta apariciones públicas y gestos afectuosos, la pareja comparte su vida, ambos inmersos en el mundo artístico. Detalles sobre sus trayectorias familiares y proyectos personales enriquecen la historia.

Nicolás Martos y Dora Postigo mantienen una relación sentimental que se ha consolidado en los últimos meses, evidenciando una conexión que no temen mostrar al público. El nieto de Raphael y la hija de Bimba Bosé han compartido momentos especiales, incluyendo su presencia conjunta en el Benidorm Fest el pasado mes de febrero, donde Dora Postigo participaba.

Durante el evento, y en las redes sociales, compartieron imágenes que capturaban la diversión y complicidad entre ellos. La relación se ha afianzado con gestos afectuosos como el apodo que Nicolás Martos utiliza para referirse a su novia. Recientemente, en las historias de Instagram, Nicolás felicitó a la cantante por su cumpleaños número 22, utilizando el cariñoso apelativo de 'duquesa'. Este apodo, que parece ser un término afectivo recurrente en su relación, revela la intimidad y la ternura que comparten.<\/p>

Antes de disfrutar de la Semana Santa en Biarritz, la pareja se dejó ver en Málaga con motivo del Festival de Cine de la ciudad andaluza. Aunque ambos están acostumbrados a compartir momentos cotidianos en sus redes sociales, como selfies en el ascensor o desayunando churros, su aparición en el photocall del festival marcó un hito, al posar por primera vez juntos ante los medios de comunicación. Esta aparición pública, durante la fiesta organizada por Vanity Fair en el cierre del Festival, fue una señal clara de la consolidación de su relación. La relación entre Nicolás Martos y Dora Postigo se confirmó a mediados de febrero, atrayendo la atención del público y los medios.<\/p>

Nicolás Martos, hijo de la actriz Toni Acosta y Jacobo Martos, ha heredado una trayectoria familiar marcada por la creatividad y el arte. Jacobo Martos, a su vez, es hijo del renombrado cantante Raphael y la aristócrata Natalia Figueroa. Jacobo estudió en la Universidad de Miami y trabajó en la industria audiovisual antes de integrarse en el departamento de producción y realización audiovisual de Plano a Plano. La familia Martos y Acosta, con dos hijos, Nicolás y Julia, ha demostrado un fuerte vínculo, a pesar de la separación de sus padres en 2015. Nicolás, nacido en 2004, se trasladó a Barcelona para estudiar Cinematografía y Producción de Cine, mostrando un interés por el mundo audiovisual, que lo ha llevado a explorar distintas facetas artísticas.<\/p>

Nicolás Martos, además de su pasión por el cine, se destaca como un artista polifacético. Es un gran aficionado a la pintura, compartiendo sus creaciones en las redes sociales, incluyendo retratos de su novia Dora Postigo. Ha realizado exposiciones en lugares como el bar Bahía de Barcelona, mostrando su talento artístico. También ha explorado la poesía, compartiendo textos personales, y ha incursionado en la actuación, participando en el cortometraje Baila la ciudad. Recientemente, ha expresado su interés en dirigir su propio cortometraje, ampliando su horizonte creativo.<\/p>

Dora Postigo, por su parte, es una artista multifacética desde su infancia. Hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, está inmersa en una familia con una rica tradición artística, incluyendo a su tío Miguel Bosé y su abuela Lucía Dominguín. Su bisabuela fue Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín. Desde los cinco años, Dora toca el piano y ha demostrado un talento innato para la música, versionando a artistas como Ella Fitzgerald desde muy joven. A los 15 años, lanzó su primer sencillo, Saving star, que alcanzó un gran éxito en plataformas digitales. Su participación en Operación Triunfo en 2020, donde estrenó su tema Ojos de serpiente, compuesto por ella misma y con un videoclip dirigido por Paco León, marcó un hito en su carrera. Además, Dora debutó en la actuación con un papel principal en la película Rainbow, dirigida por Paco León. Recientemente, en 2024, lanzó su primer álbum titulado A flor de piel, consolidando su trayectoria musical.<\/p>





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