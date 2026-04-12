Nick Candy: De un préstamo familiar a la mansión más cara del Reino Unido

La historia del empresario Nick Candy, desde sus inicios con un modesto préstamo familiar hasta la venta de la propiedad más costosa del Reino Unido, revelando su ascenso en el mundo inmobiliario y su involucramiento en la política conservadora.

De vez en cuando, surgen historias de personas que logran hazañas increíbles, como la mujer que intercambió un clip hasta obtener una casa. Similarmente, la trayectoria del empresario Nick Candy es digna de admiración.

Nacido en Londres en 1973, Candy, junto a su hermano, comenzó su imperio inmobiliario con un modesto préstamo de su abuela. Tras repintar y reformar un apartamento, obtuvieron una pequeña ganancia que reinvirtieron, dando origen a una empresa que alcanzaría cotas inimaginables. Esta ambición le llevó a cerrar la venta de la que posiblemente sea la vivienda más cara de la historia del Reino Unido: la impresionante Providence House, por la asombrosa suma de 275 millones de libras (aproximadamente 320 millones de euros).<\/p>

Providence House, un regalo de su hermano Christian, es una mansión del siglo XIX que se extiende sobre unos 8.000 metros cuadrados con vistas al río Támesis, en el prestigioso barrio de Chelsea. Posee el jardín privado más grande del centro de Londres, excluyendo, por supuesto, el Palacio de Buckingham. Este inmueble ha sido testigo de la historia, ya que en su día fue residencia de Robert Walpole, el primer jefe de Gobierno británico, y más tarde formó parte del Royal Hospital Chelsea, una residencia para veteranos del ejército. La identidad del comprador permanece en el anonimato, describiéndose como alguien para quien una cifra de 250 millones de libras resulta irrelevante. La casa también fue escenario de un acto de recaudación de fondos para Donald Trump en 2024, al que asistió su hijo, Donald Trump Jr.<\/p>

Pero la trayectoria de Candy no se limita al mundo inmobiliario: también está profundamente involucrado en la política, manifestando una inclinación conservadora. Ha apoyado financieramente a Reform UK, el partido del líder ultra Nigel Farage, canalizando más de un millón de libras hacia la derecha radical británica en los últimos años. Antes de cambiar al partido de Farage, donó más de 270.000 libras a los conservadores, y tras su cambio de bando, prometió públicamente una generosa donación a Reform UK. Su entonces esposa, la actriz y cantante australiana Holly Valance, también contribuyó con una donación de 100.000 libras.<\/p>

El estilo de vida de Nick Candy se caracteriza por su constante movimiento entre Londres, Mónaco y Beverly Hills, y una extensa red de contactos que abarca desde oligarcas rusos y magnates industriales hasta estrellas del pop, miembros de la realeza y figuras políticas. El acceso a los círculos de poder forma parte integral de su modelo de negocio y de su vida cotidiana. Aunque su nombre ha aparecido en documentos relacionados con Jeffrey Epstein, no se le ha acusado de ninguna irregularidad. Nick Candy estudió Geografía en la Universidad de Reading y, junto a su hermano, inició su aventura inmobiliaria en 1995. Trabajando con un préstamo de su abuela, reformaron su primera propiedad y la vendieron con una importante ganancia.<\/p>

En 1999 fundaron Candy & Candy, que rápidamente se convirtió en un estudio de diseño de interiores y gestión de promociones residenciales de lujo, con un enfoque en la perfección absoluta y la personalización para cada cliente. Los hermanos Candy jugaron un papel clave en la transformación del mercado inmobiliario de lujo, creando el segmento super-prime. Uno de sus proyectos más destacados fue la reconversión de Bowater House, un edificio de oficinas en Knightsbridge, y el complejo One Hyde Park, con apartamentos de lujo diseñados por Richard Rogers, que superó los 2.000 millones de libras en ventas. Más allá del sector inmobiliario, la empresa se expandió al diseño integral de lujo, ofreciendo desde interiores personalizados hasta jets privados y superyates, con clientes como Kylie Minogue, Gwyneth Paltrow, y el empresario ruso Boris Berezovsky. Entre sus proyectos más notables se encuentra el superyate II.II (Eleven Eleven), de 63 metros, construido por Benetti, conocido por su diseño innovador.<\/p>





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