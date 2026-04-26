Ángel Simón se enfrenta a su primer consejo en Indra con los resultados del primer trimestre en la mira

El nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, presidirá un consejo de administración clave donde se analizarán los resultados del primer trimestre y se debatirán las líneas estratégicas de la compañía tras la dimisión de Ángel Escribano y la resolución del conflicto de interés con EMandE. El mercado observa la capacidad industrial de Indra y la posible solicitud de EMandE de un segundo consejero.

Ángel Simón se prepara para un crucial consejo de administración en Indra , una sesión donde se anticipa un análisis exhaustivo de los resultados financieros del primer trimestre del año.

La compañía, con una participación del 28% por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene previsto presentar estos resultados el próximo 30 de abril. La agenda específica de esta reunión se mantiene confidencial, sin filtraciones públicas hasta el momento.

Este consejo de administración marca el inicio formal de la etapa de Ángel Simón como presidente de Indra, un período caracterizado por una estructura no ejecutiva, donde las responsabilidades operativas recaen en el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, un cambio significativo en comparación con el mandato de su predecesor, Ángel Escribano. El consejo está compuesto actualmente por 15 consejeros, incluyendo siete independientes, aunque la junta ordinaria de accionistas más reciente no logró completar todos los nombramientos debido a una incompatibilidad detectada en uno de los candidatos seleccionados.

La convocatoria de la Junta General de Accionistas de este año aún está pendiente, y la fecha inicialmente prevista, el 24 de junio, ha sido retirada del calendario de inversores. Este consejo ordinario es el primero que se celebra tras la dimisión de Ángel Escribano, quien renunció a su cargo el Miércoles Santo, después de que la SEPI exigiera a Indra resolver un 'conflicto de interés' relacionado con una operación que la empresa tecnológica estaba considerando con EMandE, una compañía vinculada a Escribano y a su hermano, Javier, quien continúa como consejero dominical.

Los Escribano optaron por resolver este conflicto, inicialmente renunciando a la operación en cuestión, pero finalmente Ángel Escribano decidió dimitir. La incertidumbre persiste sobre si la operación con EMandE será retomada en el futuro.

Además, existe la posibilidad de que EMandE, accionista con un 14% de Indra, solicite un segundo puesto en el Consejo de Administración, un asunto que la empresa no ha confirmado a la agencia Efe. El mercado financiero observa con atención la capacidad industrial de Indra para cumplir con sus compromisos contractuales.

Según Antonio Castelo, analista de iBroker, 'lo más relevante' es determinar si Indra posee la capacidad productiva necesaria para satisfacer las demandas derivadas de los contratos firmados en el sector de la defensa, especialmente en lo que respecta a la entrega de material comprometido. Ángel Simón ya había participado en un consejo de Indra previamente, concretamente en el convocado tras la renuncia de Ángel Escribano.

Antes de esta sesión, según informa La Vanguardia, Simón ha mantenido reuniones individuales con cada uno de los consejeros para discutir y definir la estrategia de la compañía. Su objetivo es comprender las perspectivas y prioridades de los miembros del órgano de gobierno de Indra antes del consejo del martes.

Existen diferentes enfoques entre los consejeros: algunos abogan por un crecimiento inorgánico a través de adquisiciones, mientras que otros prefieren centrarse en el desarrollo de tecnologías clave que permitan a Indra competir por contratos en la Unión Europea y otros países de la OTAN. El debate está abierto.

El nuevo presidente también está enfocado en la segunda fase del plan estratégico 'Liderando el Futuro', que originalmente estaba programado para la primera mitad del año, pero que se ha pospuesto hasta octubre. Recientemente, Ángel Simón y José Vicente de los Mozos se reunieron con todo el personal de la empresa para presentarles la estrategia corporativa





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