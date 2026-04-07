Ángel Simón asume un rol clave en Indra, sin funciones ejecutivas iniciales

El nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, tendrá un papel importante en la toma de decisiones y la estructura de la compañía, a pesar de no contar con funciones ejecutivas en un principio. Este nombramiento, impulsado por Moncloa, busca fortalecer la relación entre Indra y el Gobierno.

Ángel Simón asumirá un papel crucial en la estructura y las decisiones de Indra , aunque inicialmente no poseerá funciones ejecutivas, a diferencia de su predecesor. El nuevo presidente de Indra , que se une hoy a la compañía, formará parte de las mismas comisiones que Ángel Escribano, quien renunció la semana pasada tras un intenso conflicto con Moncloa .

Este último, ejerciendo su influencia como principal accionista, ya que la Sepi controla el 28% de Indra, logró forzar su salida y designar a una persona de su confianza para liderar la empresa. A diferencia de su predecesor, Simón llega a la principal empresa española de Defensa sin responsabilidades ejecutivas, las cuales recaerán exclusivamente en el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos. A pesar de ello, el directivo catalán llega con una posición destacada, ocupando las mismas posiciones que tenía Escribano, quien sí era presidente ejecutivo, dentro de la organización de la compañía. Simón presidirá el consejo de administración, la Comisión Delegada Ejecutiva y la de Estrategia.\Según la información proporcionada por la empresa, la Comisión Delegada Ejecutiva se centra en la aprobación de operaciones corporativas con un valor inferior a 25 millones de euros. Además, se encarga de supervisar la actividad comercial y los programas en curso, así como de garantizar la correcta implementación de los acuerdos del consejo. Esta comisión actúa, en cierto sentido, como un órgano de control de las acciones del CEO y del comité de dirección. Simón estará acompañado en esta comisión por José Vicente de los Mozos, en calidad de vicepresidente, y otros cinco vocales: Belén Amatriain (consejera independiente), Jokin Aperribay (consejero dominical, representando a Sapa Placencia), Antonio Cuevas (consejero dominical de Sepi), Pablo Jiménez de Parga (consejero dominical de Amber Capital) y Bernardo Villazán (consejero independiente). Simón también liderará la Comisión de Estrategia de Indra, que, según el reglamento del consejo de administración, es una instancia consultiva y de asesoramiento, centrada en la estrategia, el seguimiento del plan de la compañía, las adquisiciones y los indicadores de progreso de sus actividades. No obstante, este órgano es fundamental en la supervisión de las actividades de la empresa, especialmente en un momento en que Indra deberá redefinir su plan estratégico, tras el fracaso, al menos por ahora, de la operación de integración de Escribano Mechanical and Engineering (EMandE), la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano. La Comisión de Estrategia de Indra está compuesta, además de por Ángel Simón, por un total de seis vocales: Jokin Aperribay (dominical de Sapa), Antonio Cuevas (dominical de Sepi), Miguel Sebastián (dominical de Sepi), Josep Oriol Piña (vocal independiente), Virginia Arce (consejera independiente coordinadora) y Teresa Busto (vocal independiente). Simón, acostumbrado a ejercer funciones ejecutivas en sus anteriores cargos como CEO de CriteriaCaixa y de Aguas de Barcelona (Agbar), deberá adaptarse a un esquema novedoso para él y establecer un equilibrio con el CEO, José Vicente de los Mozos. A pesar de ello, su influencia en la toma de decisiones en Indra y en la estructura organizativa será significativa.\Es importante destacar que Simón, además de ser la persona elegida por Moncloa para presidir Indra, se convierte en el nuevo enlace entre la empresa y el Gobierno. Este último es, a su vez, el principal accionista de la compañía, a través del 28% de Sepi, y su cliente más importante, mediante los cuantiosos contratos del Ministerio de Defensa. Los precedentes sugieren que la ausencia de funciones ejecutivas de Simón podría no ser permanente. El actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, asumió la presidencia de Indra en mayo de 2021 sin funciones ejecutivas y, tres años después, a finales de abril de 2024, la empresa le otorgó 'ciertas facultades ejecutivas' en el ámbito corporativo e institucional. En este caso, la atribución se produjo a partir de una propuesta conjunta de Murtra y del propio De los Mozos, tras un informe previo de la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo. Según la propia empresa, las funciones ejecutivas asumidas por Marc Murtra tenían como objetivo impulsar los aspectos corporativos, la expansión a nuevos mercados y mejorar la comunicación con las administraciones públicas, entre otros aspectos





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Indra Ángel Simón Moncloa Consejo De Administración José Vicente De Los Mozos

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Pedro Sánchez consuma el asalto a Indra: Un mensaje a las grandes empresas del IbexEl Gobierno de Pedro Sánchez materializa el cambio en Indra, enviando un mensaje claro a las grandes empresas del Ibex. La salida del presidente de Indra, Ángel Escribano, se interpreta como un movimiento estratégico de Sánchez para afianzar su control y demostrar su capacidad de influir en el sector empresarial.

Leer más »

Los cielos despejados y las temperaturas altas dominan España este domingoSolo el norte y algunas montañas tendrán nubes y chubascos dispersos. El levante soplará fuerte en Alborán y el Estrecho.

Leer más »

León XIV en su misa de Domingo de Resurrección: 'Hoy necesitamos este canto de esperanza'El papa pide esperanza ante la violencia de la guerra de Irán a través de su homilía celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Leer más »

Crisis en Indra: Lucha de Poderes y Futuro Incierto tras la Dimisión del PresidenteEl nombramiento de Ángel Simón como presidente de Indra desencadena una profunda crisis de gobernanza. La resistencia de los accionistas y consejeros independientes, junto con las injerencias políticas, ponen en riesgo la estabilidad de la empresa y su estrategia a largo plazo. La salida del presidente Ángel Escribano y las tensiones entre la Sepi y los accionistas principales complican aún más el panorama.

Leer más »

Ángel Antonio Herrera: «Lo que se alivia o se cura con paracetamol no merece un poema»El poeta y columnista de ABC publica dos libros que reúnen sus poemas, la antología 'Oler a loco' y una nueva edición de sus dos primeros libros

Leer más »

Ontier ficha a Miguel Ángel Melero Bowen como nuevo socio de mercantilEl experto ha asesorado a compañías nacionales e internacionales en operaciones complejas en sectores como energía, telecomunicaciones y seguros

Leer más »