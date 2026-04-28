Ángel Simón asume su primer consejo en Indra con desafíos pendientes y tensiones en el horizonte

El nuevo presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, se enfrenta a su primer consejo de administración en un contexto de tensiones entre el Gobierno y los Escribano. La reunión abordará el futuro de Ángel Escribano, la posible integración con EM&E y la composición del consejo, donde la SEPI busca reforzar su influencia. La fusión entre Indra y EM&E sigue siendo un objetivo clave, pero el proceso está lleno de incertidumbres y posibles sorpresas.

Ángel Simón se enfrenta esta semana a su primer consejo de administración como presidente no ejecutivo de Indra , un encuentro que se celebrará en la madrugada del Jueves Santo y en el que deberá abordar varios asuntos pendientes.

Entre ellos, el futuro de Ángel Escribano, quien, bajo la presión del Gobierno, renunció a la presidencia y a su puesto en el consejo, dejando a su hermano Javier como único representante de la familia Escribano en el máximo órgano de la empresa. Esta decisión buscó desbloquear la crisis que había durado más de un mes en Indra y que enfrentaba al Ejecutivo con Escribano.

Sin embargo, el dueño de EM&E logró pactar una salida amistosa para no perder influencia en el futuro de la compañía, lo que incluye recuperar su asiento en el consejo, ya sea para él o para alguien de su confianza. La SEPI, por su parte, cumple con el acuerdo alcanzado con Escribano para forzar su salida y retoma el proceso de integración entre Indra y EM&E. Los Escribano, que no tienen intención de vender sus acciones por ahora, consideran que su 14% del capital les da derecho a un segundo asiento en el consejo.

No obstante, fuentes cercanas al proceso indican que la reunión será de carácter rutinario y de toma de contacto, sin esperar cambios ni nombramientos inmediatos. Simón y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, someterán a votación las cuentas del primer trimestre y plantearán las prioridades generales de la empresa. A pesar de esto, en Indra, especialmente tras los últimos acontecimientos, nada se da por sentado, y algunos accionistas privados no descartan sorpresas de última hora.

Tras el maratoniano consejo de abril, en el que se nombró a Simón tras más de diez horas de deliberación, todo parece posible. Además de la petición de Escribano, otro tema que podría alterar la composición del consejo es la posible inclusión de un cuarto consejero por parte de la SEPI, que actualmente tiene tres representantes: Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián.

Dado que el Gobierno controla el 28% del capital, podría sumar otro asiento, sin contar con que Simón fue designado por la SEPI y que el CEO, José Vicente de los Mozos, mantiene una buena relación con el holding público. El presidente de SAPA, Jokin Aperribay, también apoya al Gobierno. El foco se centra ahora en los consejeros independientes, la mayoría contrarios a la intervención de la SEPI y a la designación de Simón como presidente ejecutivo.

Entre ellos se encuentran la vicepresidenta consejera, Virginia Arce, Teresa Busto, Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Josep Oriol y Bernardo Villazán, quien votó a favor de Simón. También es incierto el futuro del sillón de Amber Capital, que actualmente tiene un 5% del capital, tras haber obtenido un asiento con un 7%. El vocal dominical es Pablo Jiménez de Parga.

Según la lógica de la SEPI, no sería difícil que intentaran mover ficha para reforzar su poder en el consejo. El gran obstáculo para que el Gobierno forzara la salida de Escribano fue un consejo fiel al anterior presidente, respaldado por los independientes. Por ello, el holding estatal buscará que cualquier cambio en el consejo sea favorable a consolidar su control y evitar nuevas rebeliones.

Esto incluye intentar apartar a Amber, no ceder un segundo asiento a Escribano y solicitar otro para sí. Sin embargo, deben actuar con prudencia para evitar nuevas guerras internas. El plan inmediato es impulsar la fusión de Indra con EM&E, una operación en la que la SEPI mantendría el control de la empresa resultante y cuyo coste no superaría los 1.000 o 1.500 millones.

Para ello, necesitan la colaboración de los Escribano, aunque el objetivo final es apartarlos completamente de Indra, ya sea vendiendo parte o todo su 14% del capital o tras la integración en la que se está trabajando. Un complejo escenario que anticipa que esta batalla entre el Gobierno y los Escribano está lejos de terminar, a pesar de la aparente calma actual. La habilidad de Ángel Simón para mantener el equilibrio de poderes será clave en este proceso





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indra Ángel Simón Escribano SEPI Fusión Empresarial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Maestranza Cierra la Feria de Abril con un Cartel PrometedorLa plaza de la Real Maestranza de Sevilla abre sus puertas este domingo para la última corrida de la Feria de Abril, con Manuel Escribano, Pepe Moral y Román como protagonistas. Se espera una gran afluencia de público y un espectáculo lleno de arte y valentía.

Read more »

Ángel Simón se enfrenta a su primer consejo en Indra con los resultados del primer trimestre en la miraEl nuevo presidente de Indra, Ángel Simón, presidirá un consejo de administración clave donde se analizarán los resultados del primer trimestre y se debatirán las líneas estratégicas de la compañía tras la dimisión de Ángel Escribano y la resolución del conflicto de interés con EMandE. El mercado observa la capacidad industrial de Indra y la posible solicitud de EMandE de un segundo consejero.

Read more »

Manuel Escribano abre plaza con toros de Miura en la Maestranza de SevillaDetalles del cartel y los toros de la corrida que cerrará el ciclo abrileño en la Real Maestranza de Caballería, con Manuel Escribano, Pepe Moral y Román enfrentando a reses de la ganadería Miura. Se incluye información sobre la historia y características de la ganadería Miura.

Read more »

Escribano triunfa en la última tarde del ciclo continuadoLa faena de Escribano con 'Montesino' destacó por el entendimiento entre torero y toro, culminando con una oreja. El torero destacó la nobleza y el temple del toro, así como la dificultad en la colocación de las banderillas. La corrida de Miura fue calificada como entretenida y variada.

Read more »

Miura para cerrar… y Escribano para quedarseEl de Gerena firma la actuación más sólida en el adiós de farolillos; Moral se estrella sin lote y Román pierde el triunfo con la espada ante el mejor toro

Read more »

Miura Demuestra una Vez Más su Singularidad en la Clausura de la Feria de AbrilLos toros de Miura, conocidos por su carácter impredecible y físico imponente, protagonizaron una corrida desafiante en la clausura de la Feria de Abril, poniendo a prueba la valentía y el temple de los toreros Manuel Escribano, Román y Pepe Moral.

Read more »