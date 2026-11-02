NFL Semana 8: Lions, Bills y Broncos dominan con victorias clave

Análisis de la jornada 8 de la NFL donde Detroit, Buffalo y Denver se impusieron. Impacto en playoffs y lesiones de Lamar Jackson.

La semana ocho de la National Football League representa el punto medio exacto entre el inicio del calendario regular y los enfrentamientos decisivos por la postemporada. En este momento crítico, los equipos han definido sus objetivos estratégicos para el año. Algunos clubes buscan asegurar su posición en los playoffs para llegar con fuerza al mes de enero. Otros ya comienzan a evaluar sus necesidades para el Draft que se celebrará a principios de abril.

Lions vencen a Vikings y terminan invicto

Los Detroit Lions cortaron la racha invicta de los Minnesota Vikings con una victoria de 19-15 este domingo. Jared Goff lanzó el pase de anotación decisivo para sellar el triunfo ante un rival que había ganado sus seis primeros partidos. El conjunto dirigido por Kevin O'Connell mostró problemas ofensivos evidentes en este encuentro de bajo puntaje.

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La defensa de Detroit contuvo eficazmente a Kyler Murray y a la ofensiva vikinga. Jahmyr Gibbs lideró el ataque local con 153 yardas terrestres y un touchdown. Esta actuación expuso las debilidades defensivas que O'Connell debe corregir antes de enfrentar a Buffalo, San Francisco y Green Bay.

Josh Allen guía a Bills sobre Ravens

Josh Allen demostró su valor como mariscal de campo clave para los Buffalo Bills en la Conferencia Americana. Allen lanzó dos pases de anotación y convirtió uno más corriendo. Su desempeño fue fundamental para vencer a los Baltimore Ravens por un contundente 36-10.

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La defensiva de Buffalo limitó a Baltimore a solo diez puntos totales. Este resultado posiciona a los Bills como serios contendientes por el título de conferencia. La victoria ocurre mientras Lamar Jackson sufre una fractura en el pulgar izquierdo que lo mantendrá fuera tres semanas.

Bo Nix remonta a Chiefs en Denver

Bo Nix encabezó una remontada histórica de los Denver Broncos ante Patrick Mahomes y Kansas City. Los Broncos estuvieron dieciséis puntos abajo pero lograron revertir la situación en el cuarto final. Nix completó dos pases de anotación cruciales para asegurar la victoria.

La defensa naranja de Denver bloqueó el ataque terrestre de Kenneth Walker. Solo permitió 69 yardas a Walker durante todo el partido. Nix terminó con 222 yardas aéreas y dos touchdowns para sellar el triunfo contra un equipo cansado.

Otros resultados destacados de la fecha

Jordan Love lideró a Green Bay Packers a su cuarta victoria consecutiva. El equipo venció 27-19 a Carolina Panthers con dos pases de anotación de Love. Por otro lado, los Dallas Cowboys siguen sin respuestas tras caer 33-30 ante Arizona Cardinals.