NFL Madrid Game: Falcons y Bengals destacan el Bernabéu y la acogida

Jugadores y entrenadores de Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals elogiaron el Santiago Bernabéu tras la victoria de los Bengals en el Madrid Game.

El segundo Madrid Game consolidó a la capital española como un escenario de élite para el fútbol americano de la National Football League. El duelo entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals culminó con la victoria de los Bengals por 34 a 17 en el estadio Santiago Bernabéu.

Esta edición del Madrid Game superó la expectativa inicial al integrar un espectáculo musical de alto perfil que transformó el evento en una experiencia global. El artista colombiano Manuel Turizo y la bailarina Lola Índigo lideraron la animación antes del partido, elevando la energía del estadio y atrayendo a una audiencia masiva más allá del aficionado tradicional.

Also read Teresa Urquijo destaca en la NFL Madrid 2026 con su estilo atrevido en el Bernabéu

Reacciones positivas de los quarterbacks

Michael Penix Jr., el quarterback de Atlanta Falcons, calificó el recinto como un estadio top, enorme y bellísimo. El jugador subrayó que fue maravilloso competir en la capital de España y describió la oportunidad de jugar en un país extranjero como una bendición para compartir el deporte con tantos aficionados.

Penix Jr. instó a sus compañeros a no tomar esta experiencia a la ligera, reconociendo la gratitud hacia los aficionados de Madrid y de toda España que llenaron las gradas. El quarterback enfatizó el valor de expandir la visibilidad del fútbol americano internacionalmente mediante estas giras organizadas por la liga.

Advertisement

Por su parte, Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, también destacó el ambiente vibrante y la capacidad del estadio para ofrecer un espectáculo. Burrow reconoció que le encantó interactuar con personas de diferentes logros y contextos, viendo en esto una forma de llevar el deporte a un público más amplio a nivel global.

Perspectivas de los entrenadores y logística

Kevin Stefanski, entrenador jefe de los Atlanta Falcons, elogió la hospitalidad recibida por parte del país, la ciudad y el Real Madrid. En su rueda de prensa posterior al partido, Stefanski declaró sentirse bendecido por la forma en que fueron tratados y agradeció la excelencia del trabajo logístico local.

Stefanski comparó favorablemente el Santiago Bernabéu con el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, ubicándolo al mismo nivel de infraestructura y capacidad. El técnico reconoció que los aficionados fueron increíbles y que la organización resolvió cualquier imprevisto de manera instantánea, garantizando un evento fluido.

Zac Taylor, entrenador de los Cincinnati Bengals, también valoró positivamente la experiencia en Madrid, destacando que fue algo sin precedentes histórico para su equipo. El único inconveniente mencionado por Taylor fue un breve apagón de las luces principales durante el encuentro, pero consideró que el resto de la gestión fue excelente.

Advertisement

Impacto futuro en la expansión de la NFL

La coincidencia en las valoraciones positivas entre ambos cuerpos técnicos refuerza la estrategia de la NFL para internacionalizar su marca mediante sedes emblemáticas. La infraestructura del Santiago Bernabéu demostró ser capaz de albergar producciones complejas que incluyen grandes eventos musicales sin afectar la integridad del partido.

La victoria de los Bengals por 34 a 17 sirvió como telón de fondo para una celebración cultural que trascendió el ámbito deportivo. Los jugadores expresaron un deseo unánime de volver a jugar en Madrid, lo que podría influir en la selección de futuras sedas para el Madrid Game.

El éxito del segundo evento en la capital española sugiere una continuidad en la programación de la liga fuera de Estados Unidos. La integración de figuras de la música latina y la historia del Real Madrid crea un modelo replicable para otros mercados internacionales con potencial deportivo y cultural significativo.