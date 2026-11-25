La NFL rompe el récord histórico al programar cinco partidos de fútbol americano para la temporada de Acción de Gracias de 2026, integrando streaming y tradición televisiva.

La National Football League (NFL) ha anunciado un cambio histórico en su programación para la temporada de 2026, expandiendo la cantidad de encuentros disputados durante el Día de Acción de Gracias. Por primera vez en la historia de la liga, se jugarán cinco partidos repartidos entre el miércoles, el jueves y el viernes de esa semana. Esta decisión marca una evolución significativa en la forma en que los aficionados estadounidenses y globales consumen el deporte más popular de Norteamérica.

Expansión histórica y nuevos horarios en 2026

La planificación para esta temporada incluye encuentros en tres días diferentes, rompiendo con el formato tradicional que se limitaba principalmente al jueves festivo. Los partidos se distribuirán el miércoles, día anterior a la festividad oficial, el jueves, durante el Día de Acción de Gracias, y el viernes, conocido popularmente como Black Friday debido a las ofertas comerciales. Esta estructura de cinco juegos representa una estrategia audaz para maximizar la audiencia y aprovechar cada ventana de transmisión disponible en el calendario deportivo.

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El miércoles actuará como víspera oficial, mientras que el viernes aprovechará el pico de tráfico de consumidores antes del inicio de las compras navideñas. Esta diversificación temporal permite a las redes de televisión y plataformas de streaming optimizar sus presupuestos de producción y ofrecer contenido premium en momentos donde la disponibilidad de la audiencia es máxima, asegurando una cobertura mediática sin precedentes.

Origen de la tradición con los Detroit Lions

La asociación entre el fútbol americano y esta festividad tiene sus raíces en el año 1934, cuando los Spartans de Portsmouth, equipo que posteriormente se mudaría y se convertiría en los Detroit Lions, organizaron un partido para atraer a más aficionados a sus instalaciones. Este evento inicial sentó las bases de una tradición que perduró incluso después de la reubicación del equipo en Detroit, consolidando al club como un pilar fundamental de la cultura deportiva local.

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El éxito de la iniciativa de Detroit inspiró a la gerencia de los Dallas Cowboys, quienes comenzaron a organizar su propio partido del Día de Acción de Gracias a partir de 1966. Esta expansión fue crucial para normalizar el consumo de fútbol americano en un día dedicado tradicionalmente a la reconciliación familiar. Tras cada encuentro de ambos equipos, era costumbre compartir una comida festiva que incluía pavo, salsas y puré de papas, fusionando el deporte con la culinaria americana.

Digitalización y el rol de Amazon y Netflix

La evolución tecnológica ha transformado la manera en que se transmite este evento, pasando de la televisión abierta a la distribución digital global. En la temporada de 2026, el streaming se convierte en un componente fundamental del ecosistema de la liga. Plataformas como Netflix y Amazon serán responsables de transmitir los juegos del miércoles y el viernes, respectivamente, adaptando la experiencia del usuario a hábitos de consumo modernos.

Las cadenas de televisión tradicionales siguen manteniendo un rol central en la jornada principal. CBS, FOX y ABC distribuirán los partidos en Estados Unidos el jueves, mientras que en América Latina, las señales ESPN y Disney+ se reparten la triple jornada del día festivo. Esta estrategia híbrida asegura que la NFL mantenga su hegemonía mediática tanto en la pantalla grande como en los dispositivos móviles.

Récords de audiencia y figuras influyentes

La popularidad de estos eventos se refleja en cifras récord de audiencia. En 2025, la partida entre los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys fue uno de los juegos más vistos de la temporada, alcanzando 57,2 millones de espectadores. Este dato demuestra el poder de atracción que posee la liga cuando combina el deporte de alto nivel con una festividad culturalmente significativa para millones de familias.

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El panorama de las alineaciones también ha experimentado cambios notables, con figuras como Aaron Rodgers y Mike McCarthy en el centro del debate público. McCarthy, entrenador de los Pittsburgh Steelers, y Rodgers han sido protagonistas de noticias recientes tras la ruptura de Rodgers con el equipo. Estos movimientos en el mercado de jugadores continúan generando titulares que complementan la emoción deportiva durante la temporada de otoño, manteniendo el interés del público en cada jugada.