Nextcloud impulsa la soberanía digital en Europa con soluciones de código abierto en su cumbre 2026

La empresa alemana Nextcloud, en su cumbre celebrada en Múnich, reafirma su liderazgo en la promoción de alternativas europeas de código abierto para Challenge la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Con nuevos productos como Nextcloud Governance y avances en inteligencia artificial, la compañía busca atraer a grandes corporaciones, aunque enfrenta la resistencia al cambio y la desinformación sobre la seguridad del open source. Casos de éxito como el Ministerio de Educación francés y Amnistía Internacional ilustran el creciente interés por soluciones que garanticen la privacidad y el control de los datos.

Nextcloud lidera en Múnich el impulso europeo por la soberanía digital , desafiando el dominio de las tecnológicas estadounidenses con soluciones de código abierto . El principal reto para Nextcloud y el open source en Europa es el miedo de las empresas al cambio de ecosistema y la falta de pedagogía sobre la seguridad del código abierto .

En el Nextcloud Summit 2026 se anunciaron novedades como Nextcloud Governance para grandes corporaciones, avances en IA y la expansión del ISP Program para desarrolladores. Casos como el Ministerio de Educación francés y Amnistía Internacional demuestran el interés creciente por alternativas europeas que protejan la privacidad y la independencia tecnológica.

La compañía alemana, que celebra su primera década de vida, se ha consolidado como una competidora de los universos digitales de Microsoft, ofreciendo una nube privada con un ecosistema de aplicaciones que promueve la eficiencia empresarial. La ventaja del código abierto radica en que las empresas clientes controlan su propia arquitectura digital, sin depender de cambios o actualizaciones impuestas por terceros.

Sin embargo, la extensión de las soluciones de los gigantes tecnológicos genera un miedo al cambio en las organizaciones, y persiste la idea equivocada de que el código abierto significa menos protección de datos. En el evento, expertos y directivos abordaron la necesidad de que Europa evite ser un mero consumidor de tecnología estadounidense o china, y pueda producir sus propias infraestructuras digitales.

Sachiko Muto, de OpenForum Europe, destacó la importancia de promover tecnologías abiertas, aunque advirtió sobre la existencia de políticas de código abierto desde 2012 que no se cumplen o son desconocidas. Subrayó que no es necesario adoptar eslóganes como "Europa para Europa" o "Código abierto primero", sino que la preferencia por soluciones locales y abiertas debe surgir naturalmente en los procesos de contratación, considerando criterios de soberanía.

El congreso se erige así como un frente común a favor del código abierto, con organismos públicos y ONGs mostrando casos de uso exitosos. La ONG española, por ejemplo, explicó que utiliza Nextcloud para evitar ser espiada por corporaciones que podrían cortar el acceso por motivos políticos. Reconocieron que durante años fueron tachados de radicales por no adoptar Microsoft 365, pero optaron por la ética y la protección de sus usuarios, y ahora reciben consultas sobre su experiencia.

A pesar de estos casos de éxito, Nextcloud reconoce que el mayor desafío sigue siendo la migración de rutinas establecidas a nuevas soluciones de código abierto, una transición difícil para muchas empresas. La falta de pedagogía sobre la seguridad del código abierto y el miedo al cambio de ecosistema son barreras que la industria debe superar para avanzar hacia una verdadera soberanía tecnológica en Europa





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