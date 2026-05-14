News on the youth vote and automation in Spain

This news article discusses the upcoming elections in Andalusia, Spain, where over a million young voters are expected to participate. It highlights the importance of the youth vote and the challenges faced by both the left and right parties in connecting with this demographic. Additionally, it touches on the impact of automation on the Spanish workforce and the potential economic benefits it could bring.

Hola. Deseo que estés bien. La semana pasada falté a nuestra cita por culpa de la espalda. Es uno de mis puntos débiles.

Hay que ejercitar el cuerpo, o se oxida. La izquierda lleva tiempo sin ejercitar su relación con los jóvenes. Y este domingo, en Andalucía, puede pasarle factura. Más de un millón de jóvenes están llamados a las urnas.

Para 368.853 de ellos será la primera vez. Es la comunidad de España con más población, lo que allí acabe sucediendo será un buen termómetro. El voto joven se considera 'decisivo' en estos comicios, ya que varios sondeos indican que podría determinar la mayoría absoluta en provincias clave como Málaga o Sevilla.

Según varias encuestas, el PP de Juanma Moreno logra una importante fidelización del voto joven (aunque en este segmento la abstención domina y hay mucha volatilidad) mientras que el PSOE que abandera María Jesús Montero tiene serias dificultades para conectar con los menores de 30 años, marcando mínimos históricos de intención de voto en este segmento. Adelante Andalucía está logrando captar el voto de 'protesta' y el apoyo de estudiantes y jóvenes desempleados de forma más eficaz que Por Andalucía.

En cualquier caso, la derecha y la ultraderecha parten con ventaja entre los jóvenes. Uno de los partidos que más los seduce es Vox, especialmente entre los electores de 18 a 24 años. Según el CIS, uno de cada cuatro jóvenes piensa votarles en las próximas elecciones generales. El partido de Santiago Abascal basa su fuerza en el discurso sobre inmigración y bajos salarios; esto es, en economía.

Los inmigrantes te dificultan el acceso a la vivienda y como vienen en masa presionan a la baja los sueldos (la ley de oferta y demanda) y las condiciones laborales. Los jóvenes no se arriman a la derecha por adhesión, sino porque no ven que la izquierda les ofrezca soluciones a su malestar económico, a sus problemas vitales archiconocidos y sobre los que hablamos cada semana. No alcanzan para vivir, por mucho que determinados sectores “progresistas” miren hacia otro lado.

La izquierda y su superioridad moral, como recuerda Judith Butler, quien reclama más autocrítica y soluciones. No, no pretendo ninguna división generacional. No son los boomers: es el capitalismo. Pero es una generación castigada por dos crisis, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad estructural; no se trata de ninguna cantinela.

Un estudio de Fedea de hace un par de años propone una norma fiscal para ayudar y “reorientar” hacia los jóvenes el gasto que hoy se dirige principalmente a personas mayores (pensiones, sanidad o dependencia). La finalidad de este documento es, por un lado, propiciar que los jóvenes tengan más peso en los procesos electorales y, por otro lado, evitar que la política “se centre en el cortoplacismo” si solo se escucha la voz de los más mayores.

No, tampoco hablo de recortar las pensiones. El estudio de este think tank, uno de cuyos autores es José Ignacio Conde-Ruiz, propone una regla fiscal intergeneracional en favor de la equidad intergeneracional como, por ejemplo, que por cada euro público adicional que se gaste, uno debería asignarse a programas de gasto público dirigidos a los jóvenes. La propuesta de Fedea tiene el mérito de recordar que sin políticas activas orientadas a los jóvenes, el malestar seguirá ahí.

Y ese malestar tiene dirección de voto. La izquierda puede seguir mirando hacia otro lado. Pero las urnas no. El dato Es el porcentaje de las horas de trabajo en España que son técnicamente automatizables con la tecnología existente, según el informe 'Agentes, robots y nosotros: Cómo la IA rediseña el trabajo y las competencias en Europa', elaborado por McKinsey Global Institute (MGI).

De ese porcentaje, el 44% corresponde a tareas que podrían asumir agentes (software diseñado para ejecutar funciones cognitivas), en tanto que el 15% lo podrían ejecutar robots, orientados a tareas físicas. Hay quien lleva algo más de tres años esperando una avalancha de despidos que no termina de llegar. Los temores sobre la destrucción de empleos debido a la IA están cobrando fuerza tras varios anuncios de recortes en tecnológicas, como explicamos en esta completa información hace unos días.

Aunque no parece ser la tendencia general por ahora y hay quien duda incluso de los motivos de estos ajustes. El informe de MGI se centra más en las oportunidades. Analiza cómo las tecnologías existentes están transformando el mercado laboral en diez economías europeas y sitúa a España ante una ocasión histórica de aumentar su productividad si logra gestionar la transición hacia un modelo colaborativo entre humanos y máquinas.

Dice que España podría obtener casi 142.000 millones de euros de ganancias gracias a la adopción de tecnologías de automatización de aquí a 2030, sobre todo en los sectores del comercio, la industria y el sector públic





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