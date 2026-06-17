News Headlines in Spanish

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Redactora de ABC en la delegación de Castilla y León, antes trabajó para El Norte de Castilla. Se graduó en Periodismo por la Universidad de Valladolid para después especializarse con un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación en la Universidad Camilo José Cela.

Más de 62.000 visitantes han recorrido el museo territorial de Becerril de Campos, Paredes, Fuentes de Nava y Cisneros, que late entre artesonados mudéjares, tablas de los Berruguete y sarcófagos de piedra del siglo XVDe izquierda a derecha, Lucía García, Zhishan He e Inés García, las mejores notas de la PAU en sus distritos universitarios.

Las alumnas con mejores notas en la Prueba de Acceso a la Universidad se reconocen sorprendidas con sus elevadas calificaciones en un examen que han aprobado el 98,27 por ciento de los estudiantes de Castilla y León que se presentabanUn ciclista muere en el choque con un turismo en Melgar de Yuso (Palencia)Se identifica a los heridos como dos adolescentes de 16 años también sorianos y un vecino de Garray de 23Los enclaves recomendados serán los que cuenten con un dispositivo de seguridad organizado por las administraciones.

Valladolid es la provincia con más localidades, al sumar 21, seguida por León, con nueve León y Salamanca y Segovia, con ochoJornada de Presentación del Informe 'La situación de la población inmigrante en Castilla y León', elaborado a iniciativa propia del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León.

El CES presenta un informe en el que pide al futuro Gobierno autonómico un nuevo plan estratégico ya que el último finalizó en 2022Las entidades aseguran que tras unas primeras dos semanas de «nervios», las colas se han reducido y «se está gestionando mucho y muy bien» pese a la «presión» de la carga asistencialAdministraciones y entidades de Castilla y León absorben miles de peticiones de las casi 550.000 que el Estado estima en toda EspañaLa consejera de Agricultura y el presidente de la Diputación de Zamora, entre otros, durante la presentación de la feria.

La cita zamorana aspira a reforzar su presencia internacional en un contexto en el que uno de cada tres quesos producidos en España es de Castilla y León Clara Nuño: «Aún existe el 'para presumir hay que sufrir' y a las niñas se las prepara para satisfacer» La periodista presenta en Valladolid y Burgos su nuevo libro, sobre las presiones estéticas a las que se enfrentan las mujeresLa programación prevé un centenar de actividades y a ella se asomarán el dramaturgo Alberto Conejero, el director de ABC, Julián Quirós, o las autoras Karina Sainz-Borgo y Care SantosCon 281.000 actos cancelados entre cirugías o consultas, el portavoz de la Junta pide un acuerdo porque refiere que «mientras la ministra no se sienta, los demás pasamos estrecheces»El portavoz del Ejecutivo autonómico afea el acuerdo con el Gobierno de Cataluña porque se da gracias a «una inversión con dinero de todos los españoles





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