News Headlines

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Entre otros contenidos imperdibles, conversamos con la autora argentina, y con el actor y escritor británico, que publica su versión de la 'Odisea'En la Feria del Libro 2026, se canceló una actividad programada entre las escritoras Ariana Harwicz y Sheena Patel.

Esta, británica de origen palestino, se negó a conversar con la primera, alegando razones políticas, ya que la argentina, de origen judío, Harwicz se ha pronunciado, quien conversa con la periodista y también escritora Karina Sainz Borgo, donde repasa su trayectoria y reflexiona sobre la autocensura y la cancelación. Antonio Fontana firma una novela poderosaRicardo García Cárcel y Juan Pablo Fusi nos sirven cincuenta y un esbozos biográficos de distintas épocas, en un gran libro que propone una personal historia de España.

'La elegancia del vacío. De qué está hecho el universo' (Ariel), donde deshace las fronteras entre la filosofía, la ciencia, la política y el arte.

'Los últimos titanes' (Crítica), de Richard Vinen, una(Fundación Banco Santander). El mexicano Juan Miguel Zunzunegui, nuevo rey de la divulgación histórica, recorre la biografía del franciscano y desmonta la Leyenda Negra.. La publicación, casi paralela, de su poesía temprana y de la última permite seguir muy bien su evolución y distinguir en ella el desarrollo de los núcleos y ejes de la misma.

EnEl actor y escritor londinense publica su versión de la 'Odisea' (Anagrama), una obra con la que cierra su tetralogía sobre los grandes mitos de la Grecia Antigua. Entre otras reflexiones confiesa: «Nuestro mundo es tan caótico como el de los dioses griegos».. El centro valenciano le vuelve a dar una oportunidad a los grandes nombres de sus fondos con un display permanente de cinco recorridos. Entre otras muestras, visitamos 'Ellas'.

La Torre de Don Borja, en Santillana del Mar, vuelve a sumergirse en laI Bienal Climática (Arte, Industria y territorio): Ensayar lo inesperado',Coinciden en lo más alto de la cartelera los archivos desclasificados del veterano cineasta con los cuartos infinitos y mentales de Kane Parsons, el nuevo niño prodigio del cine Las «pertenencias» de Cerdán estuvieron 11 meses en un sótano de Ferraz a la espera de que volviera la UCO La UCO localiza en el ordenador de Cerdán un listado de los objetivos de Leire Díez que incluye al juez Marchena Zapatero, ante el juez: «Propuse a Julio Martínez que mis hijas podrían con su agencia prestar colaboración con Análisis Relevante» El choque de Zapatero con el juez por sus trabajos: «Estamos en un terreno que no me he preparado.

No está en el auto»Hace la compra en Mercadona, Lidl y Carrefour e indica cuál es el supermercado más barato: «Me ha sorprendido bastante





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