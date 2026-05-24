News Headlines

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La igualdad es absoluta en el equipo alemán. George Russell consiguió la 'pole' en el último momento, pero Antonelli demostró un ritmo infernal en la sprint.

Los reglajes de ambos están preparados para lluvia, por lo que veremos qué ocurre al final... Muchas dudas con la meteorología. Parece que las posibilidades han bajado en las últimas horas, pero la temperatura es muy baja y ya ha llovido esta mañana. Llega el día grande del fin de semana.

Turno de la carrera del Gran Premio de Canadá, desde una ciudad de Montreal bastante nublada...

Zapatero y sus hijas se embolsaron más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas Guerra en Irán, en directo | Trump dice ahora que EEUU no debe precipitarse en cerrar un acuerdo de paz con Irán: 'El bloqueo se mantendrá' Miles de personas protestan en Madrid por los precios de la vivienda y llaman a la 'desobediencia' frente 'a la dictadura del rentismo' Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de 'hipocresía' Al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyi





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Pedro Ruiz's Opinion on Bad Bunny's First Spanish ConcertPedro Ruiz, a well-known Puerto Rican artist, expresses his thoughts on Bad Bunny's first concert in Spain this year, calling it a 'massive surrender' and questioning his success.

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Festival de Cannes otorga premios a 'Fatherland' y 'Minotauro' (in Spanish)Los títulos de ambos ganadores también incluyen la palabra 'corrupción'. 'Fatherland', de Pavlikowski, hace referencia al filme de Jorg Buttgereit y participa en el festival por 30 años, mientras que 'Minotauro', de Andrei Zviaguintsev, es una dura crítica al gobierno de Vladímir Putin bajo un panorama de corrupción y miseria.

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Histórica vinculación y huella españoles en FilipinasLa filmadora Lucía Miranda explores the long-standing historical connection between Spain and the Philippines, spanning from 1565 to 1896, highlighting the Spanish impact in both countries and the detrimental consequences for the Filipino identity. She unearths testimonies from Filipino nationals and Spanish descendants who lived during that time and asks them to reflect on their Spanish heritage, finding those with familial ties to the islands.

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