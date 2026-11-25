Descubre la guía de New Balance y Sport Life para corredores de montaña. Una rutina de fuerza específica que mejora el control en bajadas y reduce lesiones.

La colaboración entre New Balance y Sport Life Ibérica S.A.U. presenta una nueva serie de entrenamiento titulada "Hazte un corredor o corredora de Hierro", diseñada específicamente para atletas de trail running que buscan optimizar su rendimiento en la montaña.

Esta iniciativa incluye una sesión de fuerza compuesta por 10 ejercicios clave, enfocados en fortalecer la musculatura para resistir el impacto excéntrico de las bajadas y mejorar la estabilidad en terrenos técnicos.

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Fisiologia del Impacto Excéntrico

El enfoque principal de esta rutina es blindar la musculatura del corredor frente al castigo constante que generan las bajadas pronunciadas, permitiendo que los atletas mantengan la potencia y reactividad necesarias durante toda la carrera.

Fortalecer los cuádriceps y los tendones rotulianos es fundamental para tolerar mejor el frenado constante ladera abajo, lo que retrasa significativamente la sensación de rigidez en las piernas durante los tramos finales de carreras largas.

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Estabilidad y Pliometria Unilateral

En el contexto del trail running, el movimiento no es únicamente hacia adelante, ya que los atletas deben esquivar raíces, saltar zanjas y cambiar de dirección constantemente para navegar por el sendero de manera eficiente.

El trabajo pliométrico unilateral y frontal se integra en la rutina para enseñar a los tendones a actuar como muelles elásticos, lo que permite ahorrar energía valiosa en cada rebote y mejora la velocidad de reacción ante imprevistos.

Control de Tobillo y Precision de Pisada

La estabilización del complejo pie-tobillo es otro pilar fundamental de este programa, ya que permite a los corredores mantener el control ante apoyos ciegos o desestabilizaciones repentinas que son comunes en la montaña.

Reducir el riesgo de torceduras en zonas técnicas es una prioridad, y este entrenamiento busca aumentar la precisión de la pisada para garantizar una mayor velocidad de reacción cuando el terreno se complica drásticamente.

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Core Activo y Eficiencia Cinetica

Un núcleo sólido es esencial para evitar fugas de fuerza, coordinando la fuerza del tren inferior con el tronco y el tren superior para mantener una postura erguida y eficiente incluso bajo fatiga.

El entrenamiento del core en cadenas cruzadas ayuda a evitar que el atleta se hunda bajo el peso de un chaleco hidratante o ante el empuje constante de los bastones, asegurando una transferencia de fuerza óptima.

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