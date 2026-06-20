Nevenka Fernández regresa a Ponferrada 25 años después de denunciar el acoso sexual del alcalde

Nevenka Fernández vuelve a Ponferrada tras 25 años de exilio forzado por una campaña de descrédito tras denunciar al alcalde Ismael Álvarez. Recibida con una ovación, reflexiona sobre los avances y resistencias en la lucha contra la violencia machista y destaca el papel del movimiento 'Me Too' en su proceso de sanación.

Nevenka Fernández ha regresado a Ponferrada 25 años después de abandonar la ciudad debido a una campaña de descrédito tras denunciar el acoso sexual del entonces alcalde, Ismael Álvarez .

En esta ocasión, fue recibida con una ovación en un evento organizado por la Fundación Ciudad de la Energía. En 2001, al denunciar siendo concejala de Hacienda, enfrentó rechazo y tuvo que emigrar al Reino Unido. Ahora, reconoce el apoyo del movimiento 'Me too' y afirma que ha encontrado paz. Aunque valora los avances en la lucha contra la violencia machista, destaca que aún hay resistencias.

La ministra Sara Aagesen la elogió como referente en esta lucha. El caso de Nevenka Fernández marcó un antes y un después en España en lo que respecta a la visibilización y denuncia del acoso sexual en el ámbito político. Hace un cuarto de siglo, cuando era concejala de Hacienda del ayuntamiento de Ponferrada, tomó la valiente decisión de señalar públicamente el comportamiento del alcalde, Ismael Álvarez.

En lugar de recibir apoyo, se encontró con una feroz campaña de desprestigio orquestada desde su propio entorno político y mediático, que la forzó a abandonar no solo la ciudad, sino finalmente el país, buscando refugio en el Reino Unido. En un emotivo regreso, ha participado en la jornada 'Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación', organizada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).

Visiblemente emocionada, fue recibida con una calurosa ovación por parte de los asistentes, un contraste absoluto con el ostracismo que sufrió hace 25 años. Durante el acto, reconoció que tardó en comprender la magnitud de lo que le ocurrió: 'tardé en darme cuenta de que lo que me ocurrió era más grande que yo'. La exconcejala ha destacado los avances producidos en este cuarto de siglo, aunque ha matizado que persisten resistencias y discursos negacionistas.

'He visto un cambio gigantesco, pero eso no significa que no tengamos que seguir peleando', afirmó. El movimiento 'Me too' fue un punto de inflexión en su proceso personal y en la manera en que la sociedad interpretó su historia.

'El movimiento 'Me too' me dio la sensación de que no solo se lo decían a Nevenka. La historia de Nevenka era la historia de muchas mujeres. Me aportó la luz que necesitaba', reflexionó. Pese a reconocer el alto precio que pagó por denunciar a su acosador -exilio, estigma personal y profesional-, aseveró que ha conseguido 'lo que quería en la vida': 'Tengo el corazón en paz'.

También recordó la dificultad inmensa de dar el primer paso: 'Lo difícil es atreverse a hablar cuando toda la vida te han dicho que es mejor estar callado y no meterte en líos'. En el acto, estuvo acompañada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien la elogió como un referente indispensable.

'Tu voz ha abierto un camino espectacular a muchas mujeres, a todas las mujeres y a la sociedad en su conjunto', afirmó Aagesen, subrayando la importancia de su lucha tanto en el combate contra la violencia machista como en el fortalecimiento democrático. Este retorno simbólico a Ponferrada cierra un ciclo de injusticia y señala el camino de la reparación y la memoria.

El gesto de la ciudad al recibirla con honores representa, en cierta medida, un acto de contrición colectiva y un reconocimiento tardío a quien se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el acoso y la impunidad. La historia de Nevenka es ya un referente histórico que trasciende lo local para convertirse en una lección sobre el coste de la valentía y la necesidad de transforms sociales.

Su testimonio pone de relieve que, aunque las leyes y la conciencia social han avanzado significativamente desde 2001, la batalla cultural contra la normalización de la violencia de género y los discursos de odio está lejos de darse por concluida. La presencia institucional de una ministra del gobierno central en este acto subraya el carácter estatal y paradigmático de su caso.

El mensaje final de Nevenka es profundamente esperanzador: es posible salir del infierno, encontrar la paz y, sobre todo, contribuir a que otras mujeres no tengan que vivir lo que ella vivió





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