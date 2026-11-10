Neurodatos: El vacío legal que expone la privacidad cerebral en la era de la neurotecnología

El rápido avance de dispositivos comerciales de neurotecnología revela una laguna regulatoria crítica. Mientras Chile, EE. UU. y la UNESCO establecen marcos, la UE y España carecen de una clasificación específica para proteger los neurodatos como datos sensibles.

La frontera entre la privacidad mental y la comercialización tecnológica se desdibuja a una velocidad alarmante. Los ciudadanos no solo ceden datos personales, sino que están en riesgo de perder el control sobre sus propios pensamientos y emociones frente al despliegue masivo de dispositivos de neurotecnología. Esta preocupación surge porque la esencia humana siempre se consideró el último refugio inquebrantable de la intimidad, un espacio que ahora está siendo vulnerado por la capacidad de los sensores neurales.

Todo comenzó en 1924 cuando el psiquiatra alemán Hans Berger registró por primera vez la actividad eléctrica del cerebro humano. En ese momento, la neurotecnología nació con un propósito estrictamente clínico y benéfico. Los médicos y especialistas la concibieron como una herramienta esencial para diagnosticar enfermedades neurológicas como la epilepsia. También se utilizó para tratar afecciones degenerativas como el párkinson o para intentar devolver algo de movilidad a personas que padecían parálisis severa. La medicina veía en estas tecnologías un avance revolucionario pero contenido en el ámbito hospitalario.

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Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando estas herramientas salieron de las clínicas y penetraron en el mercado de consumo masivo. Actualmente, se pueden adquirir diademas, auriculares y cascos diseñados para medir la actividad neuronal con fines comerciales. Estos dispositivos prometen mejorar el bienestar mediante respiración guiada o fomentar la concentración del usuario. Otras aplicaciones permiten traducir las ondas cerebrales en comandos digitales para interactuar con videojuegos o plataformas digitales. La industria tecnológica ha convertido el cerebro humano en una fuente de datos explotables y rentable.

Avances regulatorios en Chile, EE. UU. y la UNESCO

La expansión de estos dispositivos ha provocado una reacción inmediata por parte del Derecho internacional y nacional. Chile fue uno de los pioneros al reformar su Constitución en 2011 para proteger explícitamente la actividad cerebral de sus ciudadanos. En Estados Unidos, estados como Colorado, California, Montana y Connecticut ya han incluido los datos neuronales dentro de la categoría de datos sensibles en sus respectivas leyes de privacidad. Estas medidas buscan crear un escudo legal básico contra el uso indebido de la información cerebral.

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En el ámbito global, la UNESCO aprobó en noviembre de 2025 el primer marco ético mundial sobre la neurotecnología. Este hito busca establecer estándares universales para el desarrollo responsable de estas tecnologías. Por otro lado, la Declaración de León, adoptada en 2023 bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, constituye la primera declaración europea sobre la materia. Este documento impulsa un diálogo estructurado entre la Comisión Europea y los Estados miembros, fomentando la innovación ética y buscando proteger la integridad mental frente al avance descontrolado de estas herramientas digitales.

El informe pionero de la AEPD y la protección en España

En España, la Carta de Derechos Digitales de 2021 dedicó un apartado específico a las neurotecnologías. Este reconocimiento legislativo fue un paso adelante, pero las medidas concretas han llegado más tarde. En 2024, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó, junto con el Supervisor Europeo de Protección de Datos, un informe pionero sobre neurodatos. Este documento analiza exhaustivamente cómo el auge de la neurotecnología orientada al consumo procesa la información del sistema nervioso. El informe advierte que este procesamiento genera graves desafíos para la privacidad y la dignidad humana en el mercado actual.

La cooperación internacional también se intensificó recientemente. En junio de 2026, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, formada principalmente por todas las autoridades de control de protección de datos de América Latina y coordinada por la AEPD, publicó un documento clave. En este texto, la red proponía catalogar los neurodatos como datos de categoría sensible. Esta clasificación otorgaría una protección reforzada similar a la que reciben los datos más delicados, reconociendo la necesidad de blindar la información neuronal frente a la explotación comercial.

El vacío legal de los neurodatos y el Reglamento de IA

A pesar de estos movimientos regulatorios, los neurodatos continúan operando en un vacío jurídico significativo. Los neurodatos no se entienden solo como el registro bruto de la actividad cerebral, sino también como lo que se infiere de ella: la atención, las emociones, los estados de ánimo y las intenciones ocultas. Ni el Reglamento General de Protección de Datos ni la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales los mencionan específicamente en España. Por lo tanto, solo recibirían protección como datos personales con protección especial si fueran considerados estrictamente datos de salud o datos biométricos.

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Este enfoque actual es insuficiente porque los neurodatos no siempre responden a esos parámetros clínicos o biométricos tradicionales. Por su parte, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea prohíbe inferir emociones en el ámbito laboral y educativo. Sin embargo, esta prohibición deja fuera otros contextos cruciales donde la neurotecnología de consumo crece con menos controles. El ocio, la publicidad y el entretenimiento son áreas donde la extracción de datos emocionales desde el cerebro sigue siendo una zona gris legal.

La propuesta de Rafael Yuste y medidas urgentes

Ante este vacío normativo, el debate académico y político está servido. La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad opina que es necesario regular específicamente los neurodatos. El científico español Rafael Yuste, en un artículo publicado en la revista Nature, defendió la generación de una nueva categoría de derechos fundamentales, los llamados neuroderechos. Muchos expertos argumentan que la legislación actual no basta para proteger la intimidad mental en la era digital.

Urge adoptar medidas de protección cuanto antes para evitar consecuencias irreversibles. Se necesita calificar expresamente los neurodatos como datos de categoría especial con protección reforzada. Las autoridades deben determinar la base de legitimación válida para su tratamiento, cuestionando la validez del consentimiento del usuario en todos los casos. Además, se deben limitar las finalidades de estos datos fuera del ámbito estrictamente sanitario y impedir su comercialización o uso para publicidad y perfilado de comportamiento.

También es imperativo exigir evaluaciones de impacto antes de comercializar cualquier dispositivo de neurotecnología. La protección de los menores ante estos usos debe ser reforzada drásticamente. Si no actuamos con rapidez, nos arriesgamos a que nuestros pensamientos, emociones e intenciones aún no expresadas se conviertan en datos susceptibles de ser captados, agregados y comercializados. Esto supondría perder definitivamente la última parcela de nuestra intimidad, la mente humana, dejando al individuo completamente expuesto.