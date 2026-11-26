Expertos de MIT y UCL revelan que el cerebro alterna tareas consumiendo energía finita. La sobrecarga perceptiva reduce la concentración y aumenta el riesgo de distracción en la vida diaria.

El cerebro humano carece de la capacidad biológica para procesar múltiples estímulos simultáneamente, independientemente de la creencia popular sobre la multitarea. Los estudios neurológicos confirman que lo que percibimos como trabajo paralelo es, en realidad, un cambio rápido y secuencial entre distintas actividades. Este proceso, conocido como alternancia de tareas, implica un coste significativo para la eficiencia cognitiva y la energía mental del individuo.

Mecanismo neuronal de la alternancia de tareas

Earl K. Miller, neurocientífico y profesor Picower de Neurociencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, describe el fenómeno como un acto de malabares mentales. Cada vez que una persona cambia de una actividad a otra, se produce un reajuste en las redes neuronales que requiere tiempo y recursos cognitivos. Esta transición constante impide que el cerebro alcance los niveles de profundidad necesarios para un rendimiento óptimo en cualquier tarea específica.

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La frecuencia con la que se alterna entre actividades no es inocua, ya que tiene un efecto de refuerzo en el sistema nervioso. Miller señala que cambiar de tarea con frecuencia puede reforzar las vías neuronales implicadas en este proceso, lo que hace más probable que el cerebro mantenga ese hábito de división de atención. Cuanto más realizas una actividad, más tenderá tu cerebro a llevarla a cabo, ya que estás fortaleciendo los circuitos y las conexiones que permiten que dicha actividad ocurra.

Límites energéticos y teoría de la carga cognitiva

La capacidad del cerebro para gestionar información está estrictamente limitada por la disponibilidad de recursos energéticos. La profesora Nilli Lavie, neurocientífica cognitiva de University College London (UCL), en Reino Unido, afirma que existe un nivel constante de energía neuronal en el cerebro que no puede ser superado. Aunque el órgano representa alrededor del 2% del peso corporal de una persona promedio, consume cerca del 20% de la energía del organismo derivada del oxígeno.

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Lavie desarrolló la Teoría de la Carga de Atención y Control Cognitivo para explicar cómo gestionamos estos recursos finitos. La teoría sugiere que nuestra habilidad para ignorar distracciones y concentrarnos depende de la carga perceptiva de la tarea principal. Esta carga se define como la cantidad de información sensorial y física que el cerebro debe procesar para llevar a cabo la acción en curso. Cuando una tarea es difícil o compleja, consume casi toda la capacidad perceptiva disponible.

En situaciones de alta complejidad, no queda margen para procesar otros estímulos ajenos al foco de atención principal. Por esta razón, de forma natural, las personas se distrain menos cuando están inmersas en desafíos mentales intensos. Lavie describe este estado como una sensación de ceguera y sordera al resto del mundo, donde la información visual o auditiva externa simplemente no se percibe debido a la saturación atencional.

Sobrecarga ejecutiva y vulnerabilidad a la distracción

Paradójicamente, intentar realizar varias tareas a la vez aumenta la susceptibilidad a las distracciones externas. El cerebro posee una función de control ejecutivo que actúa como un gestor central para planificar, recordar instrucciones y gestionar la atención. Sin embargo, sobrecargar esta función exigiéndole realizar múltiples demandas simultáneas tiene un efecto contraproducente.

Si sobrecargamos la función de control ejecutivo, paradójicamente nos volvemos más susceptibles a una fuente de distracción totalmente distinta. La limitada capacidad perceptiva termina siendo ocupada por los elementos distractores en lugar de por la tarea en cuestión. Esto ocurre frecuentemente en actividades rutinarias como lavar los platos, donde la baja carga perceptiva deja espacio para que la mente divague y capture estímulos irrelevantes.

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Experimentos sobre atención selectiva y gorilas invisibles

La psicóloga cognitiva Polly Dalton, directora del Laboratorio de Atención en la facultad de Royal Holloway, parte de la Universidad de Londres, ha investigado extensamente la falta de atención y sus límites. En un experimento emblemático, Dalton solicitó a los participantes que escucharan una escena con varias personas preparándose para una fiesta, centrando su atención en la voz de una mujer específica.

Durante esta tarea de filtrado auditivo, otra voz intervenía repetidamente durante 19 segundos diciendo la frase: Soy un gorila. La mayoría de los participantes no detectaron la frase extraña, demostrando que la capacidad para ser selectivos respecto a lo que nos enfocamos es fundamental. Este hallazgo subraya que intentar ser multitarea puede fragmentar nuestra capacidad de atención, hacéndonos pasar por alto señales importantes en nuestro entorno inmediato.