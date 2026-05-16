Netflix Series Based on Real-Life Drug War and Infiltration Operation

A Netflix series based on a real-life drug war and infiltration operation during the late 1970s and early 1980s in the UK. The series follows a small unit of customs employees who dismantled a large-scale drug trafficking network that aimed to smuggle two tons of heroin into the UK.

Un gobierno en fase terminal, el de Margaret Thatcher, que necesita un golpe de mano para darle la vuelta a las encuestas o, como mínimo, para mejorar su imagen frente a la opinión pública.

Y un precedente ultramarino que podía dar buenos resultados o, al menos, que podía servir para copar las portadas de los rotativos británicos: la guerra contra la droga impulsada por Richard Nixon y recrudecida por Ronald Reagan. Y en nuestro país distribuye Netflix, parte de la historia real que relata la confección de una pequeña unidad surgida de los empleados del servicio de aduanas para desmantelar una red de narcotráfico que pretendía introducir dos toneladas de heroína en suelo británico.

Lo hizo, además, sin apenas recursos. Como ir a la guerra con pistolas de agua. Los guiones de Forsyth combinan con habilidad los pormenores de la operación con las cuitas personales de los implicados sin obviar el contexto político.

Si, por un lado, el guionista escocés estructura la serie a partir de–el primer episodio está dedicado a la formación del equipo, el segundo a seguir la ruta del opio…–, por el otro, la recesión que por aquel entonces padecía la economía británica servirá para construir la base tonal del conjunto. El coordinador del equipo.

Su ánimo – y por ende, el de la serie- se debate entre la resignación y la responsabilidad, los accesos de seriedad siempre galvanizados por una luzcan como una millonaria operación de la CIA. El título de la serie obedece a la identidad inventada que los miembros del grupo han de procurarse para infiltrarse en los cárteles que distribuyen narcóticos en el Reino Unido. Cada agente tiene su leyenda, y ya se sabe que las leyendas nunca mueren.

Así, Guy se ofrecerá como transportista a la organización criminal que opera en Londres. Su salvoconducto para poder enrolarse en la banda será Mylonas, turco de origen kurdo que domina el área londinense, implicará superar distintas pruebas de confianza que le dejan a uno los nervios en estado de perpetua agitación. Primero, porque el nivel de compromiso y de exposición que la misión implica pone a Guy continuamente en jaque.

Después, porque la fabricación de una nueva biografía le obligará a alejarse de su familia, dando vida a, una máscara que no puede llevar cuando está con su mujer y su hija pero que le resulta imposible quitarse.el disfraz de narcotraficante se le pega a la piel como el juez Peinado a Begoña Gómez . Es el precio que los agentes infiltrados pagan cuando deciden aceptar esos encargos.

Las leyendas nunca mueren, y su historia les acompaña muchos años después de que la misión haya finalizado. Para lo bueno y para lo malo





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