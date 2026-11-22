La plataforma anuncia el 22 de enero como fecha de estreno de la serie de época basada en la novela de Estefanía Ruiz, protagonizada por Carlos Cuevas y Carla Campra.

La plataforma de streaming Netflix ha confirmado oficialmente que la nueva serie de época Los secretos de la cortesana debutará el 22 de enero. Esta producción, creada por los mismos autores detrás del fenómeno global Élite, está adaptando la exitosa novela homónima escrita por Estefanía Ruiz.

Trama romántica y palaciega

La historia se centra en Julia Ponce, hija de un pintor de la corte, quien ingresa al palacio real y queda inmediatamente cautivada por su entorno deslumbrante. Allí, Julia conoce a Gonzalo, el príncipe heredero al trono, quien ha regresado a España forzado por su padre, el rey, con el objetivo de contraer matrimonio. La relación entre ambos protagonistas se convierte en un romance imposible y prohibido, generando un conflicto central que impulsa la narrativa. Alrededor de esta conexión amorosa, se desatan intrigas políticas, celos personales y pasión en una corte marcada por ambiciones desmedidas, engaños y venganzas.

Also read Carlos Alcaraz: 'Hemos intentado no hacer el loco, no ir a las bolas que normalmente voy'

El éxito editorial de Estefanía Ruiz

El proyecto televisivo nace de un fenómeno literario consolidado. Estefanía Ruiz comenzó publicando su obra en plataformas digitales antes de trasladarla al sello Suma, perteneciente a Penguin Random House, donde el libro se convirtió en un éxito editorial. La novela llegó a situarse entre los diez títulos más vendidos en Amazon España, lo que confirmó el fuerte interés del público por la combinación de ambientación histórica, romance y erotismo. Este éxito comercial llevó a la plataforma a adquirir los derechos audiovisuales apenas tres meses después del lanzamiento original de la obra.

Advertisement

Protagonistas y estilo de producción

La serie está protagonizada por los actores Carlos Cuevas y Carla Campra, quienes encarnan a los personajes principales en esta historia de corsés, abanicos y amores prohibidos. La producción promete ofrecer una inmersión total en la sociedad secreta de mujeres que conspiran por el poder dentro de la corte, mientras los protagonistas luchan por vivir su amor en secreto. Fiestas y encuentros clandestinos complementan la trama, manteniendo el estilo de suspense y drama que caracteriza a las series de éxito en la plataforma.

Renovación y futuro de la adaptación

La adaptación no se limita a una sola novela, ya que la autora amplió su universo narrativo con una segunda entrega. En este segundo volumen, se recupera a los protagonistas y se profundiza aún más en las luchas de poder, la venganza y la sororidad dentro del entorno palaciego. Esta estructura abierta a una posible renovación deja la puerta entreabierta para una segunda temporada, un escenario considerado muy probable dada la afición del público por las ficciones de época y romance, como ha demostrado el fenómeno de las producciones previas de la casa creadora.