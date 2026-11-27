Descubre la programación oficial de Netflix para diciembre. Estrenos clave incluyen la nueva serie de Cliff Booth, Emily en París y el caso JonBenét Ramsey con fechas exactas.

Netflix ha confirmado oficialmente la programación completa de contenidos para diciembre, marcando un mes significativo para los suscriptores con lanzamientos estratégicos divididos entre documentales impactantes y producciones de ficción de alto perfil. La plataforma concentra sus mayores apuestas en fechas específicas, destacando por la llegada de nuevas temporadas de series consolidadas y proyectos basados en hechos reales de gran relevancia mediática. Esta selección ofrece una respuesta directa a la demanda de contenido variado, desde thrillers cinematográficos hasta análisis detallados de crímenes sin resolver que han marcado la historia reciente de Estados Unidos.

Nueva serie Cliff Booth dirigida por David Fincher

La estrella indiscutible de la programación llega el día 23 de diciembre con una nueva serie centrada en el personaje de Cliff Booth, interpretado nuevamente por Brad Pitt. Este nuevo proyecto, dirigido por David Fincher y escrito por Quentin Tarantino, sitúa la trama ocho años después de los eventos narrados en la película Érase una vez en Hollywood. La acción se desarrolla en un entorno donde Hollywood sigue siendo el escenario principal para intrigas, delitos y negocios turbios, aunque el mundo ha cambiado drásticamente desde finales de la década de los sesenta.

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En esta nueva etapa, Cliff Booth ha adaptado su vida a un mercado laboral que ya no valora tanto sus antiguas habilidades como doble de acción. El personaje ha encontrado otras formas de subsistencia, trabajando ocasionalmente como camarero y proyeccionista, pero su reputación intacta sigue siendo un activo valioso para las altas esferas de la industria cinematográfica. Lejos de haber desaparecido los problemas, Cliff se ha convertido en un solucionador de conflictos especializado que acepta encargos que abarcan desde asesinatos y chantajes hasta robos y extorsiones.

La serie explora cómo su particular metodología para afrontar situaciones complejas lo sitúa nuevamente en el centro de narrativas donde las apariencias engañan y la ley no siempre delimita las acciones de sus protagonistas. Al recuperar este icónico personaje en un formato de serie, la producción promete profundizar en las capas morales y profesionales de un hombre cuyo pasado lo ha preparado para navegar en aguas donde la justicia convencional rara vez alcanza.

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Documental sobre el asesinato de JonBenét Ramsey

El día 10 de diciembre, Netflix estrenará una serie documental que reconstruye uno de los crímenes más mediáticos e irresueltos de la historia estadounidense. La narración se remonta a la Navidad de 1996, momento en el que JonBenét Ramsey, una niña de seis años de edad, fue encontrada sin vida en el sótano de su residencia familiar en Boulder, Colorado. Su fallecimiento desencadenó una investigación policial extensa, plagada de hipótesis y especulaciones que aún hoy generan debate entre expertos y aficionados al crimen.

La producción presta un enfoque detallado a las diferentes líneas de investigación que se abrieron para esclarecer lo sucedido aquella noche, sin dejar de lado el impacto devastador que el caso tuvo sobre John y Patsy Ramsey. Los padres de la pequeña vieron cómo su vida quedaba marcada indefiniblemente por la tragedia y por las acusaciones públicas que se difundieron ampliamente a través de los medios de comunicación. La enorme cobertura informativa convirtió este suceso en un fenómeno nacional que alimentó numerosas teorías sobre lo ocurrido.

Cronología de estrenos en Diciembre

Además de los grandes lanzamientos, la plataforma incorpora una variedad de títulos que cubren diferentes géneros y formatos durante las primeras semanas del mes. El 1 de diciembre se estrena la nueva temporada de Collect & Praise y el documental Un campo abierto. Al día siguiente, el 2 de diciembre, llegan el documental El buen jefe y la ficción Atrapada en las vacaciones, ofreciendo opciones tanto para el entretenimiento ligero como para reflexiones sobre liderazgo y situaciones personales.

Programación intensiva entre el 3 y el 17 de diciembre

Los días 3 y 4 de diciembre muestran una alta densidad de lanzamientos, incluyendo las temporadas de Orgullo y prejuicio y Las llamas del poder, además de los documentales Jão: Memorias póstumas y The Bend in the River para el día 3. El día 4 también trae la temporada de En diciembre llegaban las brisas. Posteriormente, el 5 de diciembre se estrena El don, seguido por Ciberestafadores el 9 de diciembre, un título que sin duda resonará con la audiencia interesada en la tecnología y las estafas digitales.

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Estrenos finales del mes y despedida de Emily en París

La segunda quincena de diciembre se intensifica con No necesitan presentación con David Letterman, presentado como un documental especial de su séptima temporada que se estrena el 15 de diciembre. Dos días después, el 17 de diciembre, llegan Quiztopía y la segunda temporada de Volver a florecer. El día 18 se presenta el documental Más allá de la sociedad, cerrando esta fase intensa de contenido.

Últimas entregas y cierre de temporada

Hacia el final del mes, el 23 de diciembre, Netflix celebra el estreno de la sexta y última temporada de Emily en París, consolidando su despedida definitiva tras años de éxito internacional. Esta fecha coincide con la llegada de la serie de Cliff Booth, creando un punto culminante para la suscripción. Otros títulos como Un mal día y El redactor de discursos más tremendo se estrenan el 11 de diciembre, mientras que Ray Gunn llega el 18 de diciembre, completando una oferta variada que cubre todas las necesidades del espectador antes de finalizar el año.