Netflix anuncia la fecha de estreno de la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.'

La comedia de los creadores de 'Machos alfa' llega a su fin el 7 de agosto de 2026. Conoce los detalles de la nueva temporada y el reparto completo.

Netflix ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de la cuarta temporada de ' Muertos S.L.

', la popular comedia de los creadores de 'Machos alfa', Laura y Alberto Caballero. Los nuevos episodios llegarán a la plataforma el próximo 7 de agosto de 2026, pero esta entrega traerá una mezcla de emociones: será la última temporada de la serie. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores, aunque también con cierta nostalgia al saber que se despedirán de una de las comedias más exitosas del catálogo de Netflix.

La trama de esta cuarta temporada arranca con una gran incógnita: ¿quién se quedará con el codiciado sillón de director? Chemi, interpretado por Carlos Areces, tiene la solución perfecta: propone ocupar el puesto solo un ratito, lo justo para dejar su impronta, y después ya, si eso, que se encargue Dámaso. Esta situación se vuelve muy frustrante para el comercial, que da bandazos entre intentar hundir y pelotear a su nuevo jefe.

Mientras tanto, la mente de Chemi no descansa y empieza a implementar nuevas medidas que quizá funcionen en otro sitio, pero no tanto en un tanatorio. La serie, que mezcla humor negro y situaciones disparatadas, ha logrado conectar con el público desde su estreno en julio de 2025, convirtiéndose rápidamente en lo más visto de la plataforma. El reparto de esta última temporada está encabezado por Carlos Areces, Amaia Salamanca, Salva Reina, Diego Martín y Adriana Torrebejano.

También participan Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore, Roque Ruiz, Bárbara Santa-Cruz, Lorea Intxausti, Manolo Cal y Lucía Quintana. La producción corre a cargo de Contubernio Films, bajo la dirección de Laura Caballero y el guion de Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad. La serie ha sido un fenómeno desde su lanzamiento, con tres temporadas disponibles hasta ahora, y esta cuarta promete cerrar la historia con broche de oro.

Los fans ya esperan con ansias el desenlace de las tramas y las divertidas peripecias de los personajes en el tanatorio





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