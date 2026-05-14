Netanyahu presenta proyecto de ley para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas

La crisis política estalló tras el anuncio de la facción ultraortodoxa 'Déguel Hatorá' de que apoyaría cualquier iniciativa para disolver la Knéset ante la falta de avances en una ley que garantice la exención militar de los estudiantes de yeshivás. Días antes, Netanyahu había señalado que no tenía intención de aprobar una legislación que mantuviera fuera del Ejército a los alumnos de estas escuelas religiosas judías, hasta ahora exentos del servicio militar obligatorio.

La coalición gubernamental del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , presentó a última hora de este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset —el Parlamento israelí— y convocar elecciones anticipadas , en plena crisis con los partidos ultraortodoxos por la exención del servicio militar para los estudiantes de escuelas talmúdicas.

La iniciativa fue registrada por el presidente parlamentario de la coalición, Ofir Katz —miembro del partido de Netanyahu, el Likud—, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno, y contempla la disolución de la vigésima quinta legislatura antes del final de su mandato, aunque sin fijar una fecha concreta para los comicios





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