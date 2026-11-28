El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu propone un gobierno rotativo con Gadi Eisenkot. Eisenkot descarta la maniobra, exige negociaciones serias y avanza su coalición para formar gobierno antes del plazo del 20 de diciembre.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso el sábado un acuerdo de gobierno rotativo con su principal rival, Gadi Eisenkot, en un intento desesperado por mantenerse en el poder. Tras perder la capacidad de formar una coalición estable propia, Netanyahu ofreció a Eisenkot asumir la jefatura del ejecutivo en primer lugar. Esta iniciativa busca evitar una nueva elección o un cambio total de liderazgo mediante un mecanismo de unidad nacional.

Propuesta de Netanyahu para evitar desplazamiento

En un comunicado publicado la noche del sábado en la plataforma X, el líder del Likud declaró que la unidad es la necesidad imperante del momento. Afirmó que, aunque su partido fue la fuerza más votada en las elecciones del 27 de octubre, estaba dispuesto a ceder el turno inicial a Eisenkot. Netanyahu insistió en que dejaría todo de lado para permitir que Eisenkot ocupara el primer cargo de primer ministro.

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No obstante, el mandatario actual aclaró que actuaría como primer ministro alterno. Sin embargo, no especificó la duración exacta del mandato inicial de Eisenkot. Expresó su esperanza de que el Likud y el partido Yashar, dirigido por Eisenkot, iniciaran negociaciones genuinas, sinceras y aceleradas. Netanyahu subrayó que la otra parte debía estar dispuesta a hacer concesiones similares.

Rechazo y escepticismo de Gadi Eisenkot

Eisenkot rechazó la propuesta, calificándola de una maniobra de distracción. El viernes, Eisenkot declaró que la unidad se trata de valores y no de cargos, acusando al Likud de no mostrar voluntad real de acuerdo. Señaló que durante dos semanas, el partido de Netanyahu se negó a presentar una sola propuesta concreta sobre la mesa. Eisenkot cuestionó si el Likud buscaba negociar o simplemente ganar tiempo.

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Como respuesta a la declaración de Netanyahu, Eisenkot invitó al primer ministro a celebrar negociaciones esa misma noche. Sin embargo, señaló que ya había transmitido una propuesta detallada hace una semana a través de un canal secreto. Este canal que Eisenkot denominó privado aún no ha recibido respuesta alguna del equipo de Netanyahu. El líder de la oposición considera que esta falta de respuesta valida sus dudas sobre la sinceridad de las intenciones del gobierno actual.

Avances en la coalición de Eisenkot

Mientras se desarrolla esta disputa política, Eisenkot ha consolidado apoyo significativo. Ya ha firmado un acuerdo de coalición con el partido derechista Yisrael Beiteinu y con el partido izquierdista Demócratas. Además, mantiene conversaciones activas con el Judaísmo Unido de la Torá, una formación ultraortodoxa que tradicionalmente ha apoyado a Netanyahu. Esta base parlamentaria le permite avanzar hacia la formación de un gobierno estable.

Eisenkot tiene como plazo límite el 20 de diciembre para formar gobierno si solicita una prórroga de dos semanas. Sin embargo, ha comprometido públicamente a someter un nuevo gobierno a votación parlamentaria tan pronto como la próxima semana. Su estrategia consiste en investir un gobierno encabezado por él mismo, sin la participación de Netanyahu, antes de considerar cualquier formación de unidad posterior.

Reacciones divididas en el espectro político

Las reacciones a la iniciativa de Netanyahu fueron mixtas y polarizadas. Varios aliados de Eisenkot desestimaron de inmediato la oferta. Yair Golan, líder del partido Los Demócratas, declaró en X que basta ya de trucos y artimañas. Golan afirmó que Netanyahu perdió las elecciones y que es deber respetar la voluntad de los votantes para formar un gobierno de cambio. Por su parte, el exprimer ministro Yair Lapid describió la propuesta como otro engaño evidente de un estafador reincidente.

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No obstante, Naftali Bennett, otro ex primer ministro, celebró la declaración de Netanyahu. Bennett calificó la medida como la decisión correcta y sostuvo que ahora estaba prohibido continuar conversaciones sobre un gobierno sin Netanyahu. Esta postura supone un giro sorprendente para un político que, en octubre, llamó a Netanyahu responsable de destruir el Estado de Israel. Bennett participó en deliberaciones internas tras hablar por separado con el mandatario y su asesor Ron Dermer.

Impacto en la formación del gobierno

La dinámica política en Jerusalén se mantiene tensa y fluida. La falta de opciones para Netanyahu lo ha obligado a ofrecer un reparto de poder sin precedentes recientes. La historia sugiere que pactos de esta naturaleza suelen ser inestables. La comunidad internacional y los observadores nacionales vigilan de cerca si Eisenkot logrará su objetivo de desplazar al líder que más tiempo ha gobernado Israel antes de la fecha límite.