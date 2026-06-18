Netanyahu intenta influir en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán mediante mediadores conservadores y senadores

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está utilizando a figuras de medios de comunicación de derecha y a senadores proisraelíes para presionar al presidente Donald Trump y modificar el acuerdo con Irán, aunque algunos legisladores clave ya han cambiado su postura. Mientras, la prensa iraní celebra el pacto con un tono victorioso y se anticipa la reactivación del comercio petrolero.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , está destinando esfuerzos para incidir en el Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, utilizando para ello a personalidades de medios de comunicación conservadores y a senadores afines a Israel como herramientas de presión sobre el presidente Donald Trump , de acuerdo a una fuente israelí citada por CNN.

Netanyahu mantiene un profundo escepticismo sobre las verdaderas intenciones de Irán durante todo el proceso de conversaciones con la administración estadounidense, afirmando que Teherán nunca estuvo dispuesto a negociar de buena fe y que, en su opinión, es improbable que se logre un acuerdo definitivo con restricciones reales al programa nuclear iraní. A pesar de que Trump ya rubricó un memorando de entendimiento que inicia una fase de 60 días de negociaciones, el líder israelí busca contrarrestar el acuerdo difundiendo su mensaje a través de figuras mediáticas de derecha como Mark Levin, presentador de podcasts de gran audiencia y conocido defensor de Israel.

Levin calificó el acuerdo como algo que "no tiene ningún sentido" y tachó el fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán de "fondo ilícito". Paralelamente, Netanyahu intenta movilizar a senadores proisraelíes para que influyan en Trump, aunque incluso figuras como el republicano Lindsey Graham, que anteriormente abogaba por una postura más agresiva contra Irán, han modificado su posición.

Graham declaró que el acuerdo "será beneficioso para Estados Unidos", lo que supone un varapalo para los intentos de Netanyahu de construir una oposición unida en el Capitolio. Además, Netanyahu ha comunicado a Trump que Israel no se siente obligado por el acuerdo, especialmente por la cláusula que exige la "cesación inmediata y definitiva" de los conflictos en la región, en alusión a la guerra en el Líbano.

El pacto de alto el fuego, rubricado por Estados Unidos e Irán, estipula que Washington y sus aliados deben garantizar la financiación de un fondo masivo de 300.000 millones de dólares para la República Islámica. Trump realizó declaraciones contradictorias al afirmar que Irán necesitará ese dinero después de que "los hayamos aniquilado", generando confusión sobre la naturaleza y los plazos del desembolso. Por ahora, no hay compromisos públicos por parte de los estados del Golfo para contribuir a este fondo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, declaró a Al Arabiya English que carecía de "detalles" sobre el fondo y subrayó que la desconfianza persiste tras los ataques iraníes contra estados del Golfo durante el reciente conflicto.

"Creo que desde entonces hemos retrocedido", señaló, indicando que es necesaria una reconstrucción de la confianza antes de abordar cualquier cooperación económica. "Aún estamos en una etapa muy temprana". Por su parte, el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en una reunión con Trump al margen de la cumbre del G7, se mostró optimista sobre las "enormes oportunidades" que se abrirán en Irán tras el acuerdo, aunque evitó comentar específicamente sobre el fondo de reconstrucción.

"Después de las negociaciones, Irán estará abierto a 'todo tipo de inversiones'", afirmó. La prensa iraní recibió el acuerdo con un tono triunfalista. El diario Hamshahri, cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), presentó en su portada una imagen de Trump mordiendo un trozo de papel arrugado con el titular "Lo que el viento se llevó", una expresión persa que alude a algo que se desperdicia.

Otro medio conservador, Kayhan, tituló: "El estrecho de Ormuz es nuestra arma disuasoria. Nuestra palanca de poder no es negociable", destacando la(postura de fuerza) de Irán. Mientras, el diario económico Donya-e Eqtesad se centró en las potenciales ganancias económicas,estampando en grande el número "300" en referencia al fondo de reconstrucción.

Este acuerdo de 14 puntos, negociado por Pakistán y Qatar como co-mediadores, busca cesar las operaciones militares en Medio Oriente e iniciar un período de negociación para un acuerdo más amplio y duradero. Según la firma de análisis Kpler, buques con bandera iraní que transportan aproximadamente cinco millones de barriles de petróleo han zarpado de Irán desde que se alcanzó el acuerdo para poner fin al bloqueo estadounidense, lo que sugiere una reactivación inmediata del comercio petrolero





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