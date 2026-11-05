Netanyahu impugna resultados electorales en Israel sin pruebas

Benjamín Netanyahu continúa desafiando la derrota electoral en Israel, alegando fraude árabe y extranjero para socavar la democracia tras la pérdida de su mayoría.

Una semana después de las elecciones israelíes celebradas el 27 de octubre, el primer ministro Benjamín Netanyahu se mantiene firme en su negativa a aceptar la derrota política de su bloque. A diferencia del presidente Donald Trump, quien reconoció los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, Netanyahu sigue impugnando los resultados oficiales sin presentar evidencias sólidas. La disputa postelectoral se intensificó esta semana cuando David Zini, jefe del servicio de seguridad interna Shin Bet, presionó para investigar a líderes de partidos políticos árabes, una medida que el fiscal general rechazó por falta de pruebas.

Falta de Evidencia y Rechazo Institucional

Los resultados oficiales confirman que el bloque liderado por Netanyahu se desplomó de 68 a 53 de los 120 escaños de la Knesset, el parlamento nacional. Esta pérdida de poder ha convertido la legitimidad de los partidos árabes en el objetivo central de la estrategia de Netanyahu, quienes ahora cuentan con 67 escaños gracias al apoyo histórico de la Lista Conjunta y el partido Raam. El fiscal general se negó a autorizar investigaciones contra los líderes árabes sin pruebas concretas, desoíendo las presión del Shin Bet. Gadi Eisenkot, principal rival político de Netanyahu, declaró el martes que el Likud está intentando perpetrar un ataque contra la democracia y el estado de derecho.

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Acusaciones de Fraude y Financiación Extranjera

Netanyahu reafirmó sus acusaciones en un video, sosteniendo que países extranjeros han utilizado enormes sumas de dinero para manipular las elecciones. Desde el día siguiente a la votación, el Partido Likud presentó cientos de testimonios ante la Comisión Electoral Central exigiendo investigaciones y arrestos. Aunque la comisión rechazó las acusaciones de fraude generalizado por considerarlas infundadas, solicitó al Shin Bet que investigara sospechas de financiación extranjera. El jefe de la comisión, el juez Noam Sohlberg, advirtió en una carta filtrada que no podía verificar la gravedad de la información, aunque el Likud interpretó esto como una confirmación de su teoría del fraude.

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Posición del Shin Bet y Próximos Pasos

David Zini, nombrado por Netanyahu el año pasado, busca ahora interrogar a cuatro figuras políticas árabes de alto rango. El Shin Bet informó al comité que su inteligencia apunta a un fenómeno de grandes sumas de dinero ingresando desde fuentes extranjeras, pero no presentó pruebas públicas. En una declaración conjunta, el juez Sohlberg, Zini y la fiscal general Gali Baharav-Miara aseguraron que las elecciones se llevaron a cabo correctamente. Afirmaron que, incluso si se confirmaran las sospechas, el resultado no se anularía, manteniendo la integridad del proceso electoral pese a la controversia política actual.