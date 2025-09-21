Netanyahu defenderá ante la ONU la 'paz a través de la fuerza' mientras la hambruna y los ataques israelíes devastan Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planea presentar ante la Asamblea General de la ONU su visión de 'paz a través de la fuerza' mientras la Franja de Gaza enfrenta una grave crisis humanitaria, con ataques constantes y un aumento de la hambruna. La situación en Gaza es cada vez más crítica, con un alto número de víctimas y un empeoramiento de las condiciones de vida.

Netanyahu anuncia que defenderá ante la ONU la 'visión' de Israel de 'la paz a través de la fuerza' en Gaza . El primer ministro israelí ha anunciado que presentará la próxima semana ante la Asamblea General de la ONU 'la verdad de Israel'. Durante una reunión de su gabinete, Netanyahu justificó que la reciente guerra entre Israel y Hizbulá ha creado la posibilidad de alcanzar la paz con Líbano y Siria.

'Nuestras victorias en el Líbano frente a Hizbulá han abierto una ventana de oportunidades inimaginable antes de nuestras últimas operaciones, existe la posibilidad de paz con nuestros vecinos del norte', afirmó Netanyahu, reconociendo avances en las conversaciones con Siria. 'En la ONU, presentaré la verdad. Es la verdad de Israel, pero es la verdad objetiva en nuestra justa lucha contra las fuerzas del mal y nuestra visión de una paz verdadera: la paz a través de la fuerza', aseveró el dirigente hebreo. Netanyahu argumenta que hay una ofensiva en su contra, con llamamientos al establecimiento de un Estado palestino que, según él, 'pondrán en peligro' la existencia de Israel. En un mensaje al inicio de la reunión del gabinete, difundido por su oficina, Netanyahu recordó que, tras participar en la Asamblea de la ONU, donde varios países tienen previsto reconocer el Estado palestino, se reunirá con el presidente estadounidense, a quien describió como un 'amigo' de Israel. Netanyahu tiene previsto hablar ante la Asamblea General en Nueva York y reunirse con Trump en Washington. 'Esta será la cuarta vez que me reúno con él desde el inicio de su segundo mandato, más que con cualquier otro líder mundial', destacó.\La situación en Gaza sigue siendo crítica, con un elevado número de víctimas y un empeoramiento de las condiciones humanitarias. Este domingo, se reportaron ataques que resultaron en la muerte de al menos medio centenar de personas en la Franja, la mayoría en Ciudad de Gaza, que sufre su sexto día de incursiones. El balance provisional, basado en los hospitales, incluye 37 cuerpos que llegaron al Hospital Shifa. Un ataque con dron en el área de Al Sidra, en el barrio de Al Daraj, causó la muerte de al menos ocho gazatíes, incluidos niños, según confirmó el portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil local. Este bombardeo también dejó 40 heridos. Desde la madrugada, se han documentado explosiones y ataques de drones que destruyen infraestructura. Las autoridades del enclave, controladas por Hamás, han denunciado un aumento en el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023. El Ministerio de Sanidad informó de muertes por hambre, consecuencia del bloqueo israelí que impide la entrada masiva de alimento y ayuda humanitaria. Este sábado se registraron cuatro nuevas muertes por esta causa en los hospitales gazatíes, todas de mayores de edad. Entre los niños, son ya 147 los fallecidos desde octubre de 2023. Médicos en la Franja informan que las madres, a menudo malnutridas, no pueden amamantar a sus recién nacidos.\La situación de hambruna en Gaza se agrava. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) revela que un total de 1,6 millones de gazatíes sufren hambre, de los cuales más de medio millón se encuentran en una situación crítica, con privación extrema de alimentos. El resto de la población se enfrenta a una 'crisis alimentaria'. Israel impide la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU desde hace más de siete meses, alegando sin pruebas que Hamás se beneficia de los suministros. En su lugar, implementó un sistema de reparto de alimentos a través de complejos militarizados, principalmente en el sur del enclave, obligando a la población a desplazarse. Mientras, Israel continúa sus ataques, matando a 84 personas en Gaza. Hamás estima que un millón de personas han sido desplazadas hacia el sur de la Franja. El conflicto se intensifica, con un aumento de la violencia y un deterioro significativo de las condiciones de vida de la población gazatí





Israel Gaza Netanyahu ONU Hambruna Conflicto

