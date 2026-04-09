Netanyahu abre la puerta a negociaciones de paz con Líbano, exigiendo el desarme de Hizbulá

Israel propone negociaciones directas con Líbano, centradas en el desarme de Hizbulá, tras los mayores bombardeos desde el inicio de la guerra, que dejaron más de 250 muertos. La iniciativa surge en medio de tensiones regionales y cuestionamientos al acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán. La situación humanitaria en Líbano se agrava con el conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , ha anunciado una iniciativa diplomática significativa al abrir la puerta a negociaciones directas con Líbano para establecer un plan de paz integral. Este plan, según el comunicado emitido por su oficina, incluiría el desarme completo y definitivo de la milicia chií Hizbulá , una condición clave para Israel.

La decisión se produce inmediatamente después de que el Ejército israelí lanzara la serie de bombardeos más intensa sobre territorio libanés desde el inicio del conflicto, dejando un saldo trágico de más de 250 muertos y agravando la crisis humanitaria en la región. 'Ante las reiteradas solicitudes de Líbano para entablar negociaciones directas con Israel, di instrucciones al Gabinete para que las iniciara lo antes posible', declaró Netanyahu. 'Las negociaciones se enfocarán en el desarme de Hizbulá y el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano'. Esta propuesta representa un cambio importante en la postura israelí y un intento de abordar la compleja situación de seguridad en la frontera, aunque la desconfianza mutua y la persistencia de las hostilidades representan desafíos considerables.\La oferta de Israel llega en un momento de gran incertidumbre en la región, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos de diplomacia internacional. El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, se encuentra en un estado precario debido a las discrepancias sobre su alcance y aplicación. Existe controversia sobre si el acuerdo, inicialmente concebido para aliviar las tensiones, incluye o no a Líbano en sus términos. Netanyahu, en una declaración previa, expresó su apoyo al acuerdo estadounidense para detener los ataques en Irán, pero enfatizó que esto no implicaba el cese de operaciones contra objetivos de Hizbulá en territorio libanés. La ofensiva israelí, que ha durado más de un mes, ha provocado una devastación generalizada en Líbano, causando la muerte de más de 1.700 libaneses, en su mayoría civiles, y obligando al desplazamiento de más de un millón de personas. La situación humanitaria se ha deteriorado gravemente, con la infraestructura dañada y la población enfrentando escasez de alimentos, agua y medicinas.\Es importante recordar que Israel y Líbano ya habían alcanzado un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, con la mediación de Estados Unidos. Este acuerdo, que puso fin a dos meses de guerra abierta y a más de un año de intercambio de fuego, también contemplaba el desarme de Hizbulá y su repliegue para alejarse de la frontera con Israel. Sin embargo, este acuerdo se rompió, lo que condujo a una nueva escalada de violencia y a la situación actual. La nueva propuesta de Netanyahu, aunque representa una señal de apertura al diálogo, llega en un contexto de profunda desconfianza y después de una escalada de violencia que ha causado un sufrimiento inmenso. El éxito de las negociaciones dependerá de la voluntad de ambas partes de ceder y encontrar un terreno común. El desarme de Hizbulá, la principal exigencia de Israel, será un punto crucial de negociación, así como las garantías de seguridad que Líbano pueda exigir para proteger su soberanía y su población. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, probablemente jugará un papel fundamental en la mediación y en el monitoreo del cumplimiento de cualquier acuerdo que se alcance





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