Néstor Lorenzo, el entrenador que busca llevar a Colombia a lo más alto posible

El entrenador argentino de Colombia, Néstor Lorenzo, ha dirigido 44 partidos y convocado al menos 88 jugadores desde que fue anunciado para el cargo en junio de 2022. Ha ganado 26 encuentros, empatado 11 y perdido siete. El punto más alto hasta el momento en la era Lorenzo ha sido aquella Copa América en Estados Unidos, un título que se le escapó a Colombia en la final y que ganó la Argentina de Messi, campeona de todo.

El entrenador argentino de Colombia , Néstor Lorenzo , ha dirigido 44 partidos y convocado al menos 88 jugadores desde que fue anunciado para el cargo en junio de 2022.

Ha ganado 26 encuentros, empatado 11 y perdido siete. El punto más alto hasta el momento en la era Lorenzo ha sido aquella Copa América en Estados Unidos, un título que se le escapó a Colombia en la final y que ganó la Argentina de Messi, campeona de todo. Hasta ese encuentro la Selección Colombia había disputado 28 partidos sin perder, 25 bajo la dirección de Lorenzo, el mayor invicto de la tricolor hasta ahora.

Tras el subcampeonato en ese torneo el conjunto cafetero se enfocó en las eliminatorias, pero sufrió más de la cuenta. El proceso mundialista Colombia se ubicó tercera en la tabla de clasificación de las eliminatorias al Mundial. Sumó 28 puntos de 54 posibles, producto de 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

Todo iba relativamente bien hasta el 10 de octubre de 2024, cuando Bolivia le ganó 1-0 a Colombia en El Alto y jugando con un hombre menos desde el minuto 20. Era la fecha número 9, es decir, la mitad del calendario de eliminatorias.

En la fecha 10 Colombia goleó 4-0 a Chile y la derrota contra Bolivia lucía como una de esas cosas que tiene el fútbol, cuando se siente que la pelota está hechizada y no entra por nada del mundo. Pero vendría entonces una seguidilla de tres derrotas (contra Uruguay, Ecuador y Brasil) y tres empates (ante Paraguay, Perú y Argentina), que evidenciaron, desde finales de 2024 hasta mediados de 2025, que la selección de Lorenzo extravió algo.

Néstor Lorenzo pertenece a esa estirpe de futbolistas que se convierten en entrenadores. Jugó en Argentinos Juniors, Bari, Swindon Town, San Lorenzo, Ferro, Boca Juniors y Banfield. Como técnico podría decirse que su escuela fue Pékerman: trabajó como segundo entrenador del equipo de Pékerman en el Mundial de Alemania 2006. Al año siguiente pasó al fútbol mexicano y fue asistente técnico del Deportivo Toluca y Tigres de la UANL en 2009.

Volvió a estar con Pékerman en un proyecto de selección y fue asistente de la selección Colombia masculina de mayores entre 2012 y 2019 (los ciclos de los mundiales de Brasil y Rusia). De ahí fue a Perú y asumió la dirección técnica del FBC Melgar entre 2021 y 2022, equipo con el que logró su primer -y único- título hasta el momento: el Torneo Apertura.

Ahora bien, pensar en llevar a Colombia a lo más alto posible, sin transitar el camino, es un despropósito. Néstor Lorenzo parece tenerlo claro y por eso ha dicho una y otra vez que su proyecto se mira microciclo a microciclo, partido a partido, en cada convocatoria. Hacer un gran Mundial requiere no dar nada por sentado e ir paso a paso.

Lo sabe bien Colombia, que en los noventa cautivaba con un fútbol deslumbrante y terminó eliminado por rivales como Rumania y Estados Unidos. Lo sabe bien Lorenzo, que como jugador hizo parte de esa Argentina que en 1990 perdió el primer partido contra Camerún y terminó jugando la final en el Olímpico de Roma





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