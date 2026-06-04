Nestlé y sindicatos acuerdan reducir el ERE a 242 personas

El acuerdo entre Nestlé y los sindicatos reduce el número de personas afectadas por el ERE a 242, frente a las 301 iniciales. Se crearán 64 nuevas vacantes para recolocar a parte de los empleados afectados.

Nestlé y los sindicatos han llegado a un acuerdo para reducir el número de personas afectadas por el ERE a un máximo de 242, frente a las 301 iniciales.

Se crearán 64 nuevas vacantes para recolocar a parte de los empleados afectados, lo que podría reducir el impacto a 178 personas. Las indemnizaciones varían según la edad, incluyendo 45 días por año trabajado para menores de 54 años y pagos especiales para mayores. El ERE afecta a centros de Pontecesures, Sevares, La Penilla, Miajadas, Reus y Girona, y se creará una comisión de seguimiento del proceso. Se ha reducido a un máximo de 242 las personas afectadas.

Se crean 64 nuevas vacantes para poder cubrir entre las personas inicialmente afectadas. Stradivarius y Lefties, las más 'low cost' de Inditex, se afianzan: mantienen su red de tiendas estable sin recortes. Nestlé ofrece para los menores de 54 años 45 días por año trabajado con un tope máximo de 42 mensualidades, mientras que para los mayores de 63 habrá un pago único equivalente al 75% del salario (18 mensualidades).

Para los afectados entre 54 y 63 años se ha propuesto un plan de rentas con complemento especial con la Seguridad Social. Se creará una comisión de seguimiento del ERE para validar todo el proceso y la bolsa de empleo. Si surgen vacantes hasta el 31 de diciembre de 2027 se tendrá que contratar, si quieren, a las personas despedidas. Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Desde CCOO han propuesto un referéndum y asamblea informativa en todos los centros afectados para el día 5 de junio





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