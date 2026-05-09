Nestlé en La Penilla convoca paros y movilizaciones por ERE y amenaza huelga indefinida

El comité de empresa de Nestlé en La Penilla, afectado por el ERE de la multinacional, ha convocado paros y movilizaciones que se desarrollarán entre los días 15 y 28 de mayo. La medida se toma en respuesta a la negativa de la empresa en continuar las negociaciones, en la que pide una solución favorable para los 49 trabajadores muy comprometidos por su situación y el impacto que pueda tener en sus familias.

El comité de empresa de Nestlé en la fábrica cántabra de La Penilla, en Santa María Cayón, ha decidido convocar paros y movilizaciones si la empresa continúa con el Expediente de Regulación de Empleo ( ERE ) planteado por la multinacional y afecta a 49 trabajadores.

La decisión se ha tomado en una asamblea informativa con cerca de 800 trabajadores para analizar la situación derivada del ERE. La respuesta de la plantilla se muestra positiva, pero la situación es muy complicada, ha señalado el presidente del comité de empresa. El comité también ha advertido de que, si las negociaciones del ERE no avanzan en los términos que reclama la plantilla, se convocará una huelga indefinida





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