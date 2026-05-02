Neolith, de nuevo en negociaciones para reestructurar su deuda

El fabricante de piedra sinterizada Neolith, propiedad de CVC, busca una nueva refinanciación de su deuda ante la imposibilidad de hacer frente al pago de intereses. La guerra en Irán y el aumento del coste del gas complican la situación financiera de la empresa.

La empresa Neolith , fabricante de piedra sinterizada y propiedad del fondo de inversión CVC , se encuentra nuevamente en un proceso de renegociación con sus acreedores.

Desde su adquisición a Investindustrial por 600 millones de euros hace cuatro años, la compañía ha enfrentado dificultades financieras significativas. En aquel momento, CVC asumió un préstamo de 385 millones de euros, respaldado por importantes entidades financieras españolas como Banca March, BBVA, Sabadell, Santander y CaixaBank, además del fondo británico de deuda privada Pemberton.

Tras un acuerdo inicial con los acreedores alcanzado hace dos años, la empresa se encuentra ahora inmersa en conversaciones para lograr una nueva refinanciación que asegure su viabilidad a largo plazo. El principal desafío actual para Neolith radica en el pago de aproximadamente 59 millones de euros en intereses, según lo estipulado en el contrato de financiación de 2022.

Sin embargo, CVC está trabajando activamente con los acreedores para obtener un nuevo respiro financiero, dada la imposibilidad de cumplir con esta obligación en las condiciones actuales. Las negociaciones parecen avanzar positivamente, y se espera un acuerdo en las próximas semanas que fortalezca la situación financiera de la empresa. Fuentes del sector indican que existe un alineamiento estratégico total entre las partes, lo que proporcionará estabilidad y permitirá a Neolith continuar generando valor y expandiéndose.

Factores externos como la inestabilidad geopolítica en Irán y el aumento del coste del gas natural están impactando directamente en los resultados de la compañía. La producción de piedra sinterizada requiere hornos que alcanzan temperaturas extremadamente altas, de hasta 1.200 grados centígrados, y el gas natural es una fuente de energía esencial en este proceso. El incremento del 50% en el precio del gas desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo ha agravado la situación financiera de Neolith.

Los problemas de Neolith se intensificaron en 2023, cuando la empresa registró pérdidas consolidadas de 86,5 millones de euros y un resultado operativo negativo de 44 millones de euros. Ante esta situación, CVC tomó medidas correctivas, incluyendo la contratación de Alvarez & Marsal para liderar un plan de reestructuración y el aplazamiento del pago de los intereses de la deuda, que se acumularon para su vencimiento en julio de 2029.

Además, CVC realizó una inyección de capital de 25 millones de euros a través de una ampliación de capital. A principios del año pasado, se retomaron las negociaciones con los acreedores, lo que resultó en la postergación de la mayoría de los intereses pendientes. Para demostrar su compromiso con la empresa y fortalecer su balance, CVC aportó 15 millones de euros adicionales. Hasta la fecha, CVC ha invertido un total de 40 millones de euros en Neolith desde su adquisición.

La empresa, especializada en la fabricación de superficies de piedra sinterizada para encimeras, paredes y suelos, ha experimentado varios cambios en su dirección desde que CVC tomó el control. Actualmente, el consejero delegado es Walter Ceglia, quien se incorporó a la empresa en abril del año pasado procedente de HMY, donde lideró una exitosa reestructuración y posterior venta al grupo sueco ITAB. Anteriormente, Jesús Ayarza y José Luis Ramón ocuparon el cargo de CEO de Neolith





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