El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que es imposible hablar de seguir adelante con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano. Los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut han demostrado que Estados Unidos carece de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf , afirmó este domingo que es imposible hablar de seguir adelante con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano , país que Israel volvió a atacar hoy.

Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante, dijo el también presidente del Parlamento iraní. Los nuevos ataques de Israel contra el barrio Dahye de Beirut han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo, afirmó Qalibaf.

La táctica del 'policía bueno', policía malo ha quedado obsoleta, dijo, según recoge la agencia Efe, para poner fin a la guerra. En medio de la inminencia del acuerdo para poner fin a la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Estado judío lanzó hoy nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut, feudo de Hizbulá, en unos bombardeos que han causado al menos dos muertos.

En semanas anteriores, cuando Teherán y Washington, acercaron posiciones, Israel lanzó otra ofensiva contra Beirut, a lo que la República Islámica respondió atacando al país judío. Estados Unidos, Pakistan e Irán han confirmado que en cualquier caso la firma del acuerdo sería virtual





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