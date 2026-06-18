Negociaciones EE.UU.-Irán: propuestas secretas y "acuerdos de caballeros" rodean el Memorando de Entendimiento

Estados Unidos e Irán han elaborado propuestas confidenciales para aplicar los 14 puntos firmados, incluyendo detalles sobre el programa nuclear. Aunque el MOU es público, hay "acuerdos de caballeros" no firmados por Teherán que generan escepticismo sobre la solidez de los compromisos y recuerdan a los acuerdos paralelos de la era Obama.

Estados Unidos e Irán han estado trabajando en propuestas secretas para implementar los 14 puntos firmados recientemente, según informaron tres funcionarios estadounidenses, un funcionario regional y un exfuncionario de EE.

UU. Estas propuestas incluyen detalles sobre el futuro del programa nuclear iraní, aunque el vicepresidente J.D. Vance aclaró que algunos de los entendimientos son "acuerdos de caballeros" que pueden no estar por escrito. Las fuentes enfatizan que nada está finalizado, ya que Irán no ha firmado documentos adicionales más allá del memorando de entendimiento (MOU) de 14 puntos, lo que genera dudas sobre la solidez de los compromisos.

Vance subrayó que la confianza se deposita en acciones, no en palabras. La decisión de publicar solo el MOU se tomó para no retrasar las negociaciones, pues obtener la aprobación formal iraní de las propuestas detailing habría requerido más tiempo. Se prevé un período de 60 días de conversaciones técnicas. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, confirmó que solo el MOU es vinculante y se esperan más acuerdos en futuras rondas.

Sin embargo, la existencia de estas propuestas secretas evidencia las limitaciones de los negociadores para alcanzar un acuerdo sustantivo, lo que podría alimentar las críticas de que la administración Trump repite la estrategia de Obama con "acuerdos paralelos secretos", algo que el Congreso ya reguló. Entre los puntos controvertidos está el enriquecimiento de uranio, donde los "acuerdos de caballeros" podrían permitir a Irán continuar a ciertos niveles a cambio de supuesto buen comportamiento, mientras los críticos advierten que eso otorga alivio de sanciones sin concesiones nucleares verificables





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Acuerdo Nuclear Programa Nuclear Iraní Negociaciones Secretas Trump Vance MOU Acuerdos De Caballeros Sanciones Enriquecimiento De Uranio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Por qué el memorando de entendimiento secreto y vago de Trump está provocando una tormenta políticaEl texto del memorando de entendimiento del presidente Donald Trump con Irán, cuando finalmente se publique, puede que no disipe los temores de sus críticos ante un posible mal acuerdo.

Read more »

¿El entendimiento de Trump con Irán puede considerarse un 'acuerdo'?En las horas y días siguientes, quedó claro que los términos y la naturaleza de lo que Trump había anunciado eran bastante confusos.

Read more »

Israel vulnera el acuerdo de entendimiento entre EEUU e Irán con un ataque mortal en LíbanoEl acuerdo había sido firmado hace escasas horas por EEUU e Irán.

Read more »

Trump firma telemáticamente el Memorando de Entendimiento con Irán desde VersallesDonald Trump firmó el 'Memorando de Entendimiento' con Irán de forma telemática desde Versalles, con la mediación de Pakistán. El acuerdo, que no incluyó una ceremonia tradicional, busca un fin definitivo al conflicto y tendrá 60 días de negociaciones, aunque Israel y Hizbulá no lo suscriben.

Read more »