El Gobierno de Madrid negocia la carrera profesional solo con ANPE mientras CSIF, CC OO y UGT rechazan la oferta. Los sindicatos consideran insuficientes los pluses de hasta 400 euros y mantienen la huelga indefinida.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha intensificado su estrategia unilateral para avanzar en la aprobación de la carrera profesional docente, convocando esta semana una reunión exclusiva con el sindicato ANPE. Esta decisión ocurre en medio de una huelga indefinida que paraliza los centros educativos y de una tensión política exacerbada por la proximidad de las elecciones autonómicas. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, busca cerrar el marco normativo antes de finalizar el año, mientras los restantes agentes sociales mantienen un frente común de rechazo.

Diálogo exclusivo con ANPE excluye a sindicatos mayoritarios

La convocatoria oficial para discutir los incrementos retributivos asociados a la nueva estructura profesional se llevará a cabo este viernes. Sin embargo, la mesa de negociación estará marcada por una notable ausencia de fuerza social representativa. Desde las centrales sindicales CSIF, CC OO y UGT han notificado formalmente que no asistirán a esta sesión, lo que resulta en una sala con sillas vacías para la mayoría del tejido sindical docente.

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Como consecuencia, la negociación quedará reducida estrictamente a la administración regional y a ANPE, el único representante que no ha secundado la convocatoria de paro y que sigue manteniendo su asiento en la Mesa Sectorial. Esta dinámica refleja el profundo distanciamiento entre la Consejería y los otros tres grandes sindicatos, quienes acusan a la administración de intentar imponer una solución sin el consenso necesario para su legitimidad social y eficacia práctica.

Propuesta retributiva: pluses por antigüedad y méritos

La iniciativa presentada por Mercedes Zarzalejo introduce un nuevo plus salarial que se activará a partir de los seis años de antigüedad en el servicio. Este complemento no es una cantidad fija inicial, sino que se incrementará progresivamente en función de los años de servicio acumulados y de los méritos profesionales acreditados por el docente. El tope máximo establecido en esta propuesta asciende a 400 euros mensuales.

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El sistema diseñado prioriza la longevidad en la función pública. Según los cálculos sindicales, los docentes que hayan completado 36 años de carrera podrían alcanzar la cuantía máxima. En los grados iniciales, el impacto inmediato es mínimo: en el primer año de aplicación, el complemento no se abonará en su totalidad. Los profesores del primer grado percibirían entre 25 y 28 euros al mes, mientras que los del sexto grado recibirían entre 175 y 200 euros mensuales.

Rechazo unánime: la oferta calificada de insuficiente

Existe un consenso absoluto entre CC OO, UGT y CSIF en considerar que la propuesta de la consejera es insuficiente y no aborda las causas raíz del conflicto. Aída San Millán, secretaria de la Federación de Educación de CC OO, ha etiquetado la medida como mentirosa, argumentando que solo beneficiará a un porcentaje muy limitado del profesorado con largas trayectorias. UGT, a través de su responsable de Educación, Chema Pinto, describe la oferta como una respuesta que esquiva el verdadero diálogo, cargada de letra pequeña que encarece los ascensos.

Los sindicatos exigen una subida económica lineal para toda la plantilla, destinada a compensar el elevado coste de vida en la región. Además, señalan que la carrera profesional por sí sola no solventa problemas estructurales críticos como la calidad educativa, la reducción de la carga lectiva, el número de alumnos por aula o la mejora de la inversión en los centros. UGT estima que para ascender de grado se requerirán seis años con un aumento marginal de entre 35 y 40 euros.

Próximos pasos: ANPE negocia cambios mientras se mantiene la huelga

A pesar del estancamiento general, ANPE ha anunciado que mantendrá las conversaciones con el objetivo de mejorar el borrador propuesto. En la reunión del viernes, el sindicato presentará propuestas concretas como la eliminación del sexto grado para redistribuir la cuantía y reforzar el primer grado. Asimismo, exigirán que el complemento se cobre de forma íntegra desde 2027 y que se respeten estrictamente los años de servicio sin añadir cargas burocráticas a los centros.

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Mientras tanto, la estrategia de CC OO y UGT se centra en la resistencia. Ambos sindicatos han reafirmado su compromiso de mantener la huelga indefinida y las movilizaciones hasta que la Comunidad de Madrid abra un canal de negociación real que incluya todas las demandas sindicales. ANPE, por su parte, critica que la administración intente apresurar el acuerdo por motivos electorales, advirtiendo que este modelo no sustituye otras mejoras pendientes como el desbloqueo de permisos, licencias y la atención a la diversidad.