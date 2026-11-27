El índice ChiNext de China registra un ascenso superior al 5% tras el compromiso estatal. En Europa, los mercados cierran la sesión con ganancias moderadas.

Los mercados financieros globales mostraron señales de recuperación el jueves, con una sesión caracterizada por un volumen de negociación reducido pero con tendencias alcistas significativas en varios sectores clave. El escenario bursátil estuvo marcado por la celebración de festivos que limitaron la participación de los grandes actores institucionales, dejando que los futuros y los datos técnicos dirigieran la情绪 del mercado.

En el ámbito asiático, el índice ChiNext de China se consolidó como el protagonista principal de la jornada, registrando un ascenso superior al 5%. Este repunte contundente fue impulsado directamente por el compromiso declarado del Estado de fortalecer el mercado financiero, una medida que generó confianza inmediata entre los inversores. El sector de semiconductores lideró este avance generalizado, aprovechando la promesa de nuevas medidas de apoyo oficial que buscan reactivar la industria tecnológica.

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El impulso en el sector de semiconductores no solo afectó a las acciones específicas de las empresas del ramo, sino que arrastró positivamente a los índices más amplios de la región. Específicamente, los índices SZSE Component y CSI300 experimentaron subidas paralelas, reflejando la expansión de la confianza en toda la economía china. Los analistas señalan que este movimiento es una respuesta directa a las políticas de estímulo anunciadas recientemente por las autoridades reguladoras.

En el frente europeo, el cierre de la jornada de este jueves fue acompañado por una caída del 2,26% en los indicadores principales, hasta ubicarse en los 19.057,9 puntos. A pesar de esta retracción porcentual, el mercado logró mantenerse por encima de los 19.000 puntos, una cifra psicológica clave que demuestra la resistencia del activo. Esta sesión se describió como huérfana de la influencia de Wall Street, ya que los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por festivos.

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Dentro de este contexto de baja volatilidad en Europa, la sesión se desarrolló bajo la referencia casi exclusiva de los futuros, operando con un volumen muy bajo. Sin embargo, la tendencia final fue alcista, con los futuros cerrando en positivo. Este comportamiento sugiere que, a pesar de la falta de liquidez tradicional, los compradores minoristas y algorítmicos ganaron terreno en las últimas horas de negociación, anticipándose a la apertura de la siguiente semana.

La respuesta del mercado ante estos movimientos fue inmediata y positiva, reaccionando al alza frente a las primeras resistencias que se habían dejado atrás durante la caída previa. Este empuje inicial enfrenta ahora el desafío de superar niveles técnicos específicos que actuarán como límites para el futuro inmediato del rendimiento del activo en las próximas sesiones.

En el mercado de materias primas, el oro muestra una dinámica técnica crítica. El metal precioso se enfrenta a la resistencia de los 3.690 dólares, un nivel que es considerado clave para determinar su dirección en el corto plazo. Superar esta barrera podría abrir la puerta a nuevas ganancias, mientras que un fallo en mantenerlo podría provocar una corrección significativa en el precio.

Por otro lado, en el mercado de divisas, la moneda ha consolidado su cambio contra el dólar por encima de los 1,09. Este nivel de consolidación permite al activo mirar a los 1,10 como su siguiente meta a conquistar. Los analistas técnicos observan con atención si la presión alcista actual tiene suficiente fuerza para romper la resistencia心理ológica de la décima centésima.

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En los mercados de commodities, el precio se coloca por encima de los 61.500 dólares. La atención de los inversores se centra ahora en mantener el soporte de los 61.300 dólares. La pérdida de este nivel sería alarmante para los compradores, ya que funcionaría como un nuevo soporte que debe ser defendido para evitar una caída más profunda en los valores.

En el mercado de valores español, se registraron movimientos específicos en las posiciones cortas de grandes gestoras. AHL Partners LLP ha ampliado en un 0,12% su posición corta en Solaria Energía y Medioambiente, S.A., alcanzando el 1,33% de la sociedad. Esta maniobra sugiere una estrategia de cobertura o especulación a la baja en el sector de energías renovables.

De manera similar, Management LP ha ampliado en un 0,07% su posición corta en Colonial SFL, SOCIMI, S.A., hasta alcanzar el 0,6% de la sociedad. Estos detalles de flujo de capital ofrecen una ventana a las percepciones de los grandes fondos sobre el rendimiento futuro de las empresas inmobiliarias y energéticas en España.